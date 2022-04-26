Мужчина устроил стрельбу во время тихого часа в детском саду, двое детей погибли. Вот, что известно о трагедии

«Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время "тихого часа", застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», — сообщил источник.

По предварительным данным, сначала мужчина ранил одну воспитательницу и застрелил другую, а затем отправился на второй этаж и открыл стрельбу по детям. Во время нападения погибли пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Пострадавшую женщину доставили в больницу с переломом обеих костей предплечья, она получила огнестрельное (дробь) ранение правого плеча

У нападавшего был с собой советское двуствольное охотничье ружье ИЖ-27. Как пишет Baza, ружье было зарегистрировано на имя 68-летнего жителя поселка Вешкайма Александр Дронин. Позже полиция нашла его убитым.

Власти Ульяновской области подтвердили факт нападения в одном из детских садов в Вешкаймском районе и сведения о четырех погибших.

Как уточнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, на детский сад совершил нападение 26-летний молодой человек. Предполагаемый убийца состоит на учете в психиатрической больнице. Он забрал ружье у 68-летнего соседа, с которым собирался отправится пристреливать оружие на открытом воздухе. По предварительной версии, стрелок перед нападением на детей расправился с пенсионером и забрал оружие.

Детский сад был оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Ей удалось воспользоваться. Сотрудники Росгвардии выехали на место немедленно, но нападавший успел застрелить двух детей, воспитательницу и ранить еще одну сотрудницу.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность и мотивы нападавшего.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство).