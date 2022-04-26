Исследование: около половины россиянок не хотят заводить детей в ближайшие пять лет

Опрос проводился совместно с фармацевтической компанией и ВЦИОМ. Среди причин, почему женщины не хотят заводить детей, чаще всего называют отсутствие стабильности в жизни. Это самый популярный ответ среди девушек до 24 лет, в данной возрастной категории его выбрали 77%.

Вторым по популярности ответом стали нехватка денег и неподходящие жилищные условия (39%). Также отказываются от родов те, кто уже имеет хотя бы одного ребенка (37%). Примерно 17% опрошенных не заводят детей из-за ограничений по здоровью.

Также женщины часто упоминают неподходящий возраст, как одну из причин нежелания рожать детей (36%). Наибольший процент зафиксирован в группе 35-45 лет — 50%, затем идет группа 18-24 года — 40%. Среди девушек от 25-ти до 34-х лет возраст упомянули только 5%.

«Тенденция отложенного материнства наблюдается во всем мире, но нужно помнить, что фертильность с возрастом ухудшается: в 35 лет резко снижается количество и качество яйцеклеток, а в 42 года вероятность родить здорового ребенка составляет всего 2-3%. Обсуждайте свои репродуктивные планы с гинекологом, поскольку он может предложить варианты их реализации с учетом ваших пожеланий. Например, использование комбинированных оральных контрацептивов или заморозка яйцеклетки — в идеале это нужно сделать до 35 лет», — говорит медицинский директор центра репродукции Юлия Колода.