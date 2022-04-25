Опрос: почти 70% россиян одобряют секс до свадьбы. А каждый десятый считает нормальным иметь любовников

К примеру, в 1992 году сторонников и противников секса без брака было поровну — по 39%. При этом каждый пятый россиянин (22%) не мог четко сформулировать своего отношения к половой жизни вне брака. Отмечается, что и в 1992-м, и в 2022 году мужчины чаще говорят, что секс до брака — это нормально.

Также за прошедшие 30 лет выросла толерантность к сексу в браке без любви. Если в 1992 году относились нормально к половому акту супругов исключительно ради физиологии 16% граждан, то сегодня это «нормально» уже для 29%. Больше всего терпимость к такому роду отношений относится молодое поколение: в группе 18–24 года секс без любви, но в браке допустим для каждого второго (52%). До 34 лет так считают 44% респондентов.

Также поменялось и отношение к «связям на стороне». В 1992 году иметь помимо мужа (жены) любовника (любовницу) было нормальным для каждого четвертого (25%), то в 2022 году доля граждан с такими подходами снизилась в 2,5 раза — до 9%. Порядка 86% россиян считают, что «ходить налево» ненормально.

Эксперты отмечают, что отношение к любовным похождениям на стороне у мужчин и женщин России различно. Если секс-партнер помимо супруги «нормален» для 12% мужчин, то у женщин РФ лишь 7% могут признаться, что несколько сексуальных партнеров это «допустимо».