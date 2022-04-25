ФСБ сообщило о задержании людей, готовивших убийство журналиста Соловьева

«Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть")*», — рассказали в центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве утверждают, что убийство готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что «члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом».

По информации ФСБ, во время обыска в квартире у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5 и другое.

*В мае 2021 года международное движение «National Socialism/White Power» признали террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.