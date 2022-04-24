Космонавты на МКС приготовили пасхальный кулич. Вот из чего его «испекли»

Для приготовления «космического» кулича космонавты использовали несколько видов печенья: «Русское», «Восток», имбирное и с курагой. Также им понадобились медовая коврижка, лепешка, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху они покрыли его творогом с орехами и цукатами.

Попробовать пасхальный кулич они планируют после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое состоится в ближайшее время.