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Космонавты на МКС приготовили пасхальный кулич. Вот из чего его «испекли»

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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков самостоятельно сделали пасхальный кулич на борту Международной космической станции. Посмотрите, как он выглядит!

Для приготовления «космического» кулича космонавты использовали несколько видов печенья: «Русское», «Восток», имбирное и с курагой. Также им понадобились  медовая коврижка, лепешка, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху они покрыли его творогом с орехами и цукатами.

Попробовать пасхальный кулич они планируют после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое состоится в ближайшее время.

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