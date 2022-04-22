18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходные дни

Поделиться:

В Госдуму внесли предложение, по которому хотят ввести ограничения на работу гипермаркетов по воскресеньям. Депутат Олег Матвейчев считает, что эта мера поможет стимулировать развитие фермерских рынков.

Shutterstock.com

С таким предложением депутат обратился к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, пишет РБК. По мнению депутата, «ограничение режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)» будет способствовать поддержке малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли.

Матвейчев отметил, что деятельность продовольственных ярмарок выходного дня носит ограниченный и локальный характер. Он считает, если ограничить работу гипермаркетов в выходные дни, то ярмарки станут более востребованными. Парламентарий направил в Минпромторг свое предложение на рассмотрение.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: