В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходные дни

С таким предложением депутат обратился к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, пишет РБК. По мнению депутата, «ограничение режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)» будет способствовать поддержке малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли.

Матвейчев отметил, что деятельность продовольственных ярмарок выходного дня носит ограниченный и локальный характер. Он считает, если ограничить работу гипермаркетов в выходные дни, то ярмарки станут более востребованными. Парламентарий направил в Минпромторг свое предложение на рассмотрение.