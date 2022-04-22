Аналитики Центробанка предсказывают растущую роль «челночного» бизнеса в России

«В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте). Однако, малые объемы закупок и усложнение логистики приведут к удорожанию такого импорта и невозможности в полном объеме заменить традиционных поставщиков», — говорится в апрельском бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

Аналитики Банка России выделяют четыре этапа, по которым будет строиться экономика в стане в сложившихся условиях.

На первом прогнозируется «разрыв многих устоявшихся технологических, производственных и логистических цепочек» — в первую очередь он затронет компании, импортирующие критически важные производственные компоненты. Также ожидаются перебои в поставках или их прекращение, которые создадут риски для финансового положения и функционирования всех компаний в производственной цепочке и повлекут за собой сокращение доступа к финансированию «даже из российских источников». Задача экономической политики на данном этапе — минимизировать масштаб спада из-за разрыва производственных цепочек.

На втором этапе произойдет первичная подстройка компаний и производственных цепочек к новым условиям функционирования. «По мере исчерпания запасов станет понятно, какие производственные цепочки сохранились, пусть в видоизмененном виде, а какие нет. Возможность оперативно переключиться на альтернативных зарубежных и российских поставщиков сыграет в этом определяющую роль», — отмечают аналитики ЦБ.

Также на втором этапе более активно будет сокращаться занятость в наиболее пострадавших отраслях, а также в тех, которые не преуспели в адаптации. Одновременно начнется рост спроса на труд в среднем и малом бизнесе, обслуживающем внешнюю торговлю и предоставляющем ремонтные и сервисные услуги. Именно на этом этапе прогнозируется рост роли «челночного» бизнеса.

На третьем этапе произойдет «обратная индустриализация» или индустриализация на основе развития менее передовых технологий. Процесс, прогнозируют в ЦБ, может занять «несколько лет». В результате реализации инвестиционных проектов произойдет частичное импортозамещение технологий и производств, доступ к которым потерян. Производство техники и технологий увеличится, но, по подсчетам аналитиков, «на более низком технологическом уровне».

На четвертом этапе произойдет завершение структурной перестройки, «достижение нового равновесия и развитие на новой, менее совершенной технологической базе», а также постепенный возврат к прежним технологическим уровням. При этом, отмечают в Банке России, «возможны локальные технологические прорывы по отдельным направлениям».