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«Ъ»: дефицит IT-специалистов в России может смениться их профицитом

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Дефицит IT-специалистов, образовавшийся в России после 24 февраля, может смениться их переизбытком, пишет «Коммерсант». Одна из причин — возвращение на родину сотрудников IT-сферы.

Shutterstock.com

Эксперты рассказывают, что рынок IT-специалистов может стать профицитным. И для этого есть несколько причин, одна из них — в Россию могут начать возвращаться сотрудники, покинувшие страну в конце февраля

«Многие уехали в спешке и без подготовки, у них кончаются ресурсы, а цены на аренду квартир в городах основных направлений эмиграции существенно выросли. Люди поняли, что за границей трудно, и задумались, что делать дальше», — отмечает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Однако все эти кадры могут столкнуться с нехваткой рабочих мест. Крупные банки из-за кризиса и санкций закрывают свои IT-разработки и проекты. Источники издания также указывают на все менее высокий рост зарплатных ожиданий специалистов. Также из-за ухода из России западных компаний на рынок труда попадут специалисты, которые много лет не меняли работодателя.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. Он также предсказывал вторую, более масштабную волну миграции в апреле, которая, по его оценкам, затронет 70-100 тыс. айтишников.

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