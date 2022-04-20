VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу

Как рассказали «Собака.ru» в VK, программа «Быстрый старт ВКонтакте» включает дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой. Программа поможет быстрее и проще начать привлекать новых клиентов и увеличивать продажи в новых условиях.

Бизнес может выбрать одну из двух опций программы: «Базовую» и «Максимальную». «Базовая» позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. «Максимальная» увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах ВКонтакте, включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети.

«Соцсети стали ключевыми каналами для развития малого и среднего бизнеса. Простые инструменты помогают общаться с клиентами, рассказывать о своём деле широкой аудитории, привлекать новых покупателей, проводить оплату и подключать доставку. При этом мы понимаем, что многим предпринимателям пришлось запускать новые площадки или переносить все активности на доступные ресурсы. Чтобы помочь им освоиться и укрепить свои позиции ВКонтакте, мы запустили дополнительные меры поддержки. Уверены, что помощь в продвижении, расширенные инструменты и консультации специалистов позволят добиться большего успеха в соцсети», — отметил руководитель монетизации электронной коммерции VK Юрий Федорчук.

Программа «Быстрый старт ВКонтакте» продлится три месяца. Подробности можно посмотреть здесь.