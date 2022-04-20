В какие отрасли переходят сотрудники ушедших из России компаний? Выяснили аналитики

Как рассказали «Собака.ru» аналитики сервиса SuperJob, на рынке труда появились соискатели из компаний, которые приостановили свою работу в России. Например, сотрудники McDonald's стремятся трудоустроиться барменами или официантами, кассирами или администраторами, курьерами или комплектовщиками, сотрудниками склада или сборщиками заказов, тогда как прежде они работали кухонными работниками и операционно-кассовыми специалистами.

Сотрудники из сфер HR-менеджмент, кадровое администрирование и кадровый документооборот претендуют сейчас на вакантные позиции также в сфере HR и кадровом администрировании и документообороте, а также в психологии.

Сотрудники IKEA, работавшие продавцами и кассирами, также переходят на позиции продавцов, кассиров, дизайнеров и администраторов. Те, кто ранее работал в отделах товарооборота ,становятся складскими работниками, кладовщиками, комплектовщиками, менеджерами по складской логистике и закупкам. Сотрудники из транспортного отдела закономерно становятся водителями-экспедиторами и водителями-курьерами. Со специалистами из HR-менеджмента, кадрового администрирования и кадрового документооборота ситуация аналогичная переходам сотрудников McDonald's.

Что касается Петербурга, в апреле наибольший прирост числа резюме за месяц (период с 13 марта по 13 апреля) показали такие сферы деятельности, как службы доставки (+41% вакансий); услуги, ремонт и сервисное обслуживание (+17%); сфера рабочего персонала, а также отрасли транспорта, логистики и внешнеэкономической деятельности (+16%). Как отмечают аналитики, прирост количества резюме за месяц соответствует сезонным трендам допандемийного периода 2017-2019 годов. Исключение составляют лишь службы доставки, где прирост оказался выше почти в 2 раза.