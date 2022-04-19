В России хотят ввести наказание за осквернение георгиевской ленты

«Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне», — объяснили представители партии.

Секретарь генсовета «Единой России» и инициатор документа Андрей Турчак пояснил, зачем нужен этот закон — георгиевская лента «все чаще оказывается объектом нападок» в республиках бывшего СССР.

«Мы четко регламентируем, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В противном случае будет наступать административная или уголовная ответственность», — заявил Турчак.

Член партии «Единая Россия» Ольга Занко уточнила, что ношение георгиевской ленты, например, на сумке не будет считаться правонарушением — в отличие от публичного сожжения ленты. Отмечается, что отдельно в документе не сказано, какое конкретно наказание будет грозить за нарушение закона.

Однако, если георгиевскую ленту признают одним из символов воинской славы России, то это может попадать под статью о реабилитации нацизма. Гражданам грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если нарушение совершено группой лиц по предварительном сговору или в интернете, штраф составляет от 2 до 5 миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы составляет 5 лет.