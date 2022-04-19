Фонд «Нужна помощь» запустил кризисную акцию «Остаемся помогать» в поддержку 376 благотворительных организаций

В рамках акции «Остаемся помогать» фонд «Нужна помощь» собрал на отдельном лендинге 376 проверенных благотворительных организаций, которые оказывают помощь в разных сферах по всей России — от известных и крупных, до небольших и региональных. Все они поделены на 9 тематических категорий: «Самое необходимое», «Медицинская помощь», «Жизнь без барьеров», «Психологическая помощь», «Поддержка правозащитников», «Помощь животным», «Наука и образование», «Помощь волонтерам», «Сохранение благотворительности».

Каждый желающий может выбрать одну или несколько благотворительных организаций и оформить небольшое ежемесячное пожертвование в их пользу. Раз в месяц с карты жертвователей будет автоматически списываться выбранная сумма, а на почту будут приходить отчеты от фонда о том, на что идут деньги.

«Проект запущен именно сейчас, потому что все без исключения фонды испытывают сложности. Опыт пандемии показывает, что когда случаются кризисы, то первыми страдают те, кому и до этого было несладко. Люди, которым нужна помощь, никуда не исчезли. Благотворительные фонды продолжают их поддерживать. Мы верим: сегодня помощь окружающим — самое важное и верное решение», — отмечает руководительница отдела фандрайзинга фонда «Нужна помощь» Майя Соерова.

Как считает докторантка факультета гуманитарных наук, университет Тарту, ведущая канала «Настя про философию» Анастасия Бабаш, способность сострадать и сочувствовать — это вариант ответа на вопрос, почему стоит помогать другим. «Благотворительность и помощь другим может не только положительно сказываться на обществе в целом или нравственности отдельного человека, она еще может стать своего рода «терапией»: найти выражение в делах для своих эмоций. […] У всех людей в ситуации неопределенности есть большой риск сползти в депрессию после периода страха и паники. Помощь другим — способ чувствовать жизнь, понимать, что она продолжается, и человек может быть в ней полезен. Это даже не столько мотив, сколько потребность человеческой психики, которая в той или иной мере присуща всем людям», — отметила она.