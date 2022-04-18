Смольный озвучил уровень безработицы в Петербурге. Он в 10 раз ниже московских прогнозов

По данным ведомства, 15 936 работников от общего числа находятся в простое. Такая мера введена на 75 предприятиях. Также в суммарное количество «потенциальной безработицы» включены те, кто трудится в режиме неполной занятости.

Власти Москвы оценивают перспективы рынка труда более пессимистично. Столичный мэр Сергей Собянин объявил, что «под риском потерять работу находится порядка 200 тыс. человек».

Глава города не уточнил, как именно проводились подсчеты, но он отметил, что на программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, с учетом субсидий из федерального бюджета будет выделено 3,36 млрд рублей. «В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России», — отметил он.

В Петербурге на эти нужды из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей. В начале 2022 года уровень безработицы в городе составлял 1,4%, в 2020 году он был 3,2%. По данным на 14 апреля 2022 года, на учете в Службе занятости состоит менее 17 тысяч человек.