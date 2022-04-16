Роспотребнадзор разрешил ввозить из Турции перцы, апельсины и грейпфруты

Так, регулятору удалось «добиться усиления контроля за содержанием пестицидов» со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, а также производителей и экспортеров продукции. В ходе лабораторных исследований специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ.

В ведомстве подчеркнули, что снятие ограничений обеспечит доступ «безопасных фруктов и овощей» и расширит «ассортимент качественной плодоовощной продукции на российских прилавках».