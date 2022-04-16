Павел Дуров и другие бизнесмены попросили не называть их российскими миллиардерами

По информации журнала, подобные обращения поступали и раньше, но в последние месяцы их количество увеличилось. В частности, об этом попросил Павел Дуров родом из Петербурга. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — заявил изданию его представитель. Осенью 2021 года предприниматель получил гражданство Франции. Кроме того, в последние годы он живет в Дубае, где располагается штаб-квартира Telegram.

Основатели разработчика мобильных игр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы тоже не желают, чтобы их называли российскими бизнесменами. Еще в 2013 году они перенесли бизнес в Ирландию. Предприниматели настаивают на том, чтобы их называли гражданами Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году. В настоящее время братья живут в Лондоне.

По данным журнала, соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский, имеющий гражданство Великобритании и России, тоже просит называть его гражданином Великобритании.

Еще один предприниматель, выступивший с похожей просьбой, — Юрий Мильнер. Как рассказал бизнесмен, он является гражданином Израиля и не был в России с 2014 года. Также Мильнер отметил, что у него нет активов в стране.