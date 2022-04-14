Знакомьтесь, Алексей Бессонов — поющий таксист из Петербурга. Возможно, вы ему даже ставили ему 5 звезд за поездку

Какой самый необычный отзыв о своей работе вы получали?

Однажды вез семейную пару. Партнеры между собой сильно ругались. Я взял смелость на себя и попросил их отвлечься на секунду. Предложил заключить сделку: включаю одну композицию, если она не понравится — поедете бесплатно. Спел. Оборачиваюсь — а они помирились. В конце поездки мужчина отблагодарил меня и оставил на чай 1000 рублей. Ради таких трогательных моментов и работаю.

Какое будущее у проекта?

Хочется и дальше развивать свой влог, но пока катастрофически не хватает сил и времени. Раньше Instagram* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — Прим. ред.) приносил дополнительный заработок, а сейчас его нет. Пока размышляю: уходить с работы и отключать проект (но я прекрасно понимаю, что уже не могу без этого жить) либо искать новые пути развития.

Может, открыть свой «поющий» таксопарк?

Да. Это хорошая идея! Но понимаете: голос — инструмент, который не всегда работает. Если сотрудник не сможет выступать, его нельзя выпустить на линию — это уже не поющий таксист. Поэтому идея с «поющим» таксопарком очень ответственная и требует особого внимания.