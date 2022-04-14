Знакомьтесь, Алексей Бессонов — поющий таксист из Петербурга. Возможно, вы ему даже ставили ему 5 звезд за поездку

В Петербурге работает необычный таксист Алексей Бессонов — он не только довозит пассажиров до пункта назначения, но и поет с ними любимые песни 1990-х—2000-х. А выступления снимает на видео. «Собака.ru» поговорила с Алексеем о работе, детской мечте и «поющем» таксопарке.
Расскажите немного о себе. Чем занимались до работы в такси?
Мне 35 лет. Родился и вырос в Онеге в Архангельской области. С детства мечтал стать профессиональным певцом. Родители воспринимали эту идею как некое баловство: «Зачем творчество? Оно тебя прокормит? А вот завод…». В общем, музыкальное образование так и не удалось получить — отучился на электросварщика-слесаря. Кем только не работал: и продавцом, и слесарем.
Как появился поющий таксист?
Многие говорили, что у меня нет ни слуха, ни голоса, но я продолжал петь для себя любимого. Работал в такси в Архангельске. Однажды забирал девушек из ночного клуба. Они хотели продолжить веселиться. Включил минус песни Руки Вверх! — «А он тебя целует» — и начал петь. Пассажирки не сразу поняли, что это я исполняю, а когда осознали — приятно удивились. Меня это вдохновило. Я очень в свое время боялся публичности — сейчас об этом жалею, потому что мог бы продвинуться дальше. Но все, что ни делается, делается к лучшему. Сначала выступал только для девушек и пар. Перед мужчинам — боялся, потому что казалось могу получить по голове за такое в моем городе. Через полгода решил попробовать — спел с компанией парней. Мужчины оказались самыми прикольными слушателями. За два года обо мне в родном городе узнали все и прозвали поющим таксистом. Знакомые стали спрашивать: «А почему ты не сделаешь свой влог?». Но я боялся публичности. Со временем переборол свои страхи и начал выкладывать ролики в Instagram* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — Прим. ред.) с поездок. Люди в восторге — около четырех лет развивал проект в Архангельске, а год назад переехал в Петербург. Устроился в «Яндекс.Такси». Рассказал им о своей самодеятельности. Сервис отреагировал положительно.
А как родители реагируют на вашу деятельность?
Им все равно. Они не интересуются моей жизнью. Я у них однажды спросил: «Зачем меня нужно было лишать детской мечты?». Считают, что я все равно своего добился, какая разница как? Правда, здесь есть одно «но»: хотел стать профессиональным певцом, а стал любителем. Но в этом, возможно, есть плюс: если бы у меня было музыкальное образование, вряд ли бы я работал в такси. А так — это мое преимущество, которое позволяет дарить людям радость в это непростое время.
Как и где можно с вами спеть?
Обычно я приезжаю на заказ, сделанный через сервис. Пассажир садится в машину. Я уточняю у него: «Нужна ли музыка?». Если соглашается, включаю в основном минуса песен 1990-х — 2000-х (или что-то другое по индивидуальным запросам) и начинаю петь. Жду, пока заметят, что это — живое исполнение. Иногда перед поездкой предлагаю заключить пари: если мне удается удивить человека и вызвать улыбку на его лице, он должен поставить пять баллов в сервисе и подписаться на мой Telegram. (Смеется.) Еще со мной можно спеть, предварительно написав в личные сообщения «ВКонтакте» или в Telegram. В среднем за день пою с 20 пассажирами. Стоимость поездки рассчитывается индивидуально. Если человек вызвал такси и по счастливой случайности попал на меня — по тарифу «Яндекс. Такси».
Какой самый необычный отзыв о своей работе вы получали?
Однажды вез семейную пару. Партнеры между собой сильно ругались. Я взял смелость на себя и попросил их отвлечься на секунду. Предложил заключить сделку: включаю одну композицию, если она не понравится — поедете бесплатно. Спел. Оборачиваюсь — а они помирились. В конце поездки мужчина отблагодарил меня и оставил на чай 1000 рублей. Ради таких трогательных моментов и работаю.
Какое будущее у проекта?
Хочется и дальше развивать свой влог, но пока катастрофически не хватает сил и времени. Раньше Instagram* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — Прим. ред.) приносил дополнительный заработок, а сейчас его нет. Пока размышляю: уходить с работы и отключать проект (но я прекрасно понимаю, что уже не могу без этого жить) либо искать новые пути развития.
Может, открыть свой «поющий» таксопарк?
Да. Это хорошая идея! Но понимаете: голос — инструмент, который не всегда работает. Если сотрудник не сможет выступать, его нельзя выпустить на линию — это уже не поющий таксист. Поэтому идея с «поющим» таксопарком очень ответственная и требует особого внимания.
Что дала вам эта работа?
Мне удалось осуществить маленькую мечту — 13 лет грезил спеть с группой «Чай вдвоем». Однажды во время пандемии написал одному из солистов Денису Кляверу в Instagram* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — Прим. ред.) и пожелал скорейшего выздоровления. У нас завязался диалог. Я спросил, реально ли с ним встретиться. Он сказал: «Да, если видишь, что я в Петербурге — пиши». Первые две наши встречи срывались, на третий раз — удалось сфотографироваться. А на четвертый — он написал и предложил спеть. Я думал, будем исполнять песни «Чай вдвоем». Но Денис предложил исполнить его сольную композицию — «Тебя удача найдет». Несмотря на то, что я не знал текста, записали ролик с первого раза. Еще пел с солистом группы «Марсель» Степаном Ледковым и шеф-поваром Александром Бельковичем. Все встречи очень душевные! Но самое главное — эта работа дала мне возможность радовать людей. Улыбка для меня важнее, чем стоимость поездки.
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