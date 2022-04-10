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Исследование: россияне чаще стали считать китайский язык полезным для карьеры

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Популярность китайского языка среди жителей России, которые считали бы его полезным для карьеры, за год увеличилась более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

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Тем не менее лидирующую позицию все еще занимает английский язык: 54% респондентов по-прежнему признают его наиболее полезным для их карьеры. Правда, за год количество людей с подобным мнением снизилось на 6%.

В то же время людей, которые считают наиболее полезным китайский язык, стало значительно больше: этот показатель увеличился с 5 до 11%. Еще 2% опрошенных называют наиболее полезным изучение немецкого языка, по 1% — французского, японского и арабского. 19% россиян отметили, что им не нужен иностранный язык в работе, а 9% затруднились ответить. При этом своих детей желают обучить английскому около 53% опрошенных, а китайскому — 28%. 

Опрос проводился 6–8 апреля. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек — экономически активного населения во всех округах страны.

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