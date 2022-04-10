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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам

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Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам на 2 п. п., минимальная ставка теперь составляет 19,9%. Об этом сообщил банк.

Starikov Pavel/ Shutterstock

«С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — следует из сообщения банка.

Кроме того, снижены ставки по вкладам. Так, максимальная ставка, которую можно получить на вклад сроком до трех месяцев при наличии годовой подписки «СберПрайм+», будет составлять 16 вместо 19%. 

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