«Шаббат Шалом вам из Подмосковья»: Собчак опровергла информацию о получении гражданства Израиля

По информации газеты, гражданство получил и ее сын. В настоящий момент журналистка не прокомментировала эти данные.

Мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова, рассказала изданию «Подъем», что не знает о получении израильского гражданства. По ее словам, Ксения посещала Израиль по медицинским причинам. «Мне это ничего неизвестно. Она была в Израиле, ездила по медицинским делам. Но этого [про гражданство] я не знаю», — сказала она.