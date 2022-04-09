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«Шаббат Шалом вам из Подмосковья»: Собчак опровергла информацию о получении гражданства Израиля

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Журналистка, телеведущая Ксения Собчак получила израильское гражданство. Об этом пишет местное издание Haaretz.

Антон Рудзат

По информации газеты, гражданство получил и ее сын. В настоящий момент журналистка не прокомментировала эти данные.

Мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова, рассказала изданию «Подъем», что не знает о получении  израильского гражданства. По ее словам, Ксения посещала Израиль по медицинским причинам. «Мне это ничего неизвестно. Она была в Израиле, ездила по медицинским делам. Но этого [про гражданство] я не знаю», — сказала она.

UPD: Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она получила израильское гражданство. Журналистка записала видео в Подмосковье у ресторана «Причал» Аркадия Новикова и опубликовала его в своем Telegram-канале. «Шаббат Шалом вам из Подмосковья», — с иронией сказала Собчак.

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