Вы «инвестор» или «паникер»? Исследователи выявили пять стратегий поведения россиян в кризис

Эксперты анализируют потребительское поведение россиян с первых дней после введения жестких западных санкций в конце февраля. В каждой из пяти групп оказалось почти равное количество опрошенных.

Доля «стратегов» была чуть больше остальных (23%). Таким людям свойственны увеличение трат на многие категории товаров, не относящихся к товарам первой необходимости и базовым продуктам питания. Они предпочитают увеличивать траты на алкоголь, а также на БАДы и витамины, смартфоны, бытовую технику, ювелирные изделия, салоны красоты, ремонт автомобиля, отдых и развлечения. Исследователи поясняют, что «стратеги» скупают те товары, которые могут в дальнейшем подорожать.

«Аскеты» — их около 21% — предпочитают экономить на всем, кроме еды. В этой категории выше, чем в других категориях, доля людей в возрасте от 18 до 24 лет. «Инвесторы» (17%) увеличили расходы на ремонт автомобиля и страхование. «Паникеры» (18%) скупают впрок товары первой необходимости. Именно в этой категории больше всего людей со средним достатком. В «рационалисты» (21%) отнесли тех людей, которые не стали увеличивать расходы ни на одну категорию. В начале марта их было больше — 27%.

Исследование показывает, что чаще всего люди в попытке преодолеть экономические трудности отказывались от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования (ее придерживаются 54% опрошенных). А самым популярным поведением при сокращении расходов стали покупка товаров по акции (66% ответов) и переход на более дешевые товары (65%). И лишь 6% опрошенных сообщили, что экономические проблемы в стране никак их не затронули.