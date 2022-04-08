Население Петербурга за 10 лет увеличилось на 700 тысяч человек

Ведомство подготовило данные по завершению Всероссийской переписи населения. Петербург вошел в первую четверку регионов, которые показали самый высокий прирост населения по отношению и к предыдущей переписи. Кроме Петербурга значительные результаты показали Москва, Московская область и Краснодарский край.

Количество москвичей выросло примерно на 1,3 млн человек и составило порядка 13 млн. В Московской области, по обновленным данным, проживает около 9 млн человек, в 2010 этот показатель был равен 7,7 млн. В Краснодарском крае численность увеличилась с 5,2 млн в 2010 году до примерно 5,8 млн.

Перепись показала, что в России постоянно проживают порядка 147 млн человек. Это пока предварительные данные. Окончательную информацию о численности населения Росстат представит в мае.