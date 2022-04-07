«Моя жена-то хотела в НАТО, от этого у ей фингал»: Шнуров выпустил новый клип на песню «Геополитическая»

На видео музыкант сидит в тельняшке рядом с вокалисткой Зоей под глазом у которой заметен синяк. Фоном служит интерьер типичной постсоветской квартиры со шкафом-стенкой и настенным ковром. Текст песни начинается с описания бытового конфликта. «У нас в подъезде в пятиэтажке случился геополитический скандал. Жена сказала "пойду к Наташке", а я ее … у соседа увидал».

Во втором куплете, который повествует о вмешательстве в дело полиции лирический герой оправдывает свои действия: «не мордобой это а спец-спецоперация, чтобы в семействе нашем было хорошо».

В припеве же звучат слова, которые также можно воспринять как отсылку к текущей внешнеполитической ситуации. «Не терплю эту байду, — поет Шнуров в припеве, — а до суда, если дойду, я скажу тогда суду: "Вообще-то мы-то давно женаты, и я всегда ей помогал!" Моя жена-то хотела в НАТО, от этого у ей фингал"».

За три часа видео посмотрело более 300 тысяч человек.