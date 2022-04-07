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Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Против резолюции проголосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Конго, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Мали, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия. Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании. Отмечается, что воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюцию приняли.

Решение по приостановке членства России в Совете по правам человека будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до 2023 года. Далее РФ сможет снова претендовать на членство.

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