18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Спецслужбы закрыли крупнейшую российскую платформу по торговле наркотиками Hydra. Следы ведут в Петербург

Поделиться:

Спецслужбы закрыли крупнейшую российскую платформу по торговле наркотиками Гидра (Hydra). В деле появился «петербургский след» и первый подозреваемый, сообщает Калифорнийский суд.

Shutterstock.com

Как передает русская служба BBC со ссылкой на Минюст США, в деле подозревают 30-летнего уроженца Череповца Дмитрия Павлова. Он администрировал сервера разгромленной площадки с 2015 года вместе с другими администраторами площадки. По информации властей США, семья Павлова владеет хостинг-провайдером из Череповца «Промсервис».

Павлов признался, что американские власти на него не выходили, и про обвинения он узнал от журналиста.

«Мы являемся хостинг-компанией и имеем все необходимые лицензии связи Роскомнадзора. Мы не занимаемся администрированием никаких площадок в принципе, а только предоставляем сервера в аренду как посредники (перепродавая услуги). Мы не знаем, что у нас хостится, так как после предоставления доступа к серверу клиенты меняют пароль, и доступ невозможен», — написал он.

Павлов добавляет, что, если бы он знал, что находится на серверах, то «не предоставил бы оборудование ни под каким предлогом».

Дмитрий Павлов имеет в Петербурге зарегистрированную компанию «Русинмедиа», которая занимается строительством центров обработки данных. Большинство его друзей ВКонтакте тоже из Петербурга.

Накануне в Германии закрыли серверы одной из крупнейших в даркнете торговых площадок Hydra Market и изъяли биткойны на сумму, эквивалентную 23 млн евро.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: