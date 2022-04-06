Спецслужбы закрыли крупнейшую российскую платформу по торговле наркотиками Hydra. Следы ведут в Петербург

Как передает русская служба BBC со ссылкой на Минюст США, в деле подозревают 30-летнего уроженца Череповца Дмитрия Павлова. Он администрировал сервера разгромленной площадки с 2015 года вместе с другими администраторами площадки. По информации властей США, семья Павлова владеет хостинг-провайдером из Череповца «Промсервис».

Павлов признался, что американские власти на него не выходили, и про обвинения он узнал от журналиста.

«Мы являемся хостинг-компанией и имеем все необходимые лицензии связи Роскомнадзора. Мы не занимаемся администрированием никаких площадок в принципе, а только предоставляем сервера в аренду как посредники (перепродавая услуги). Мы не знаем, что у нас хостится, так как после предоставления доступа к серверу клиенты меняют пароль, и доступ невозможен», — написал он.

Павлов добавляет, что, если бы он знал, что находится на серверах, то «не предоставил бы оборудование ни под каким предлогом».

Дмитрий Павлов имеет в Петербурге зарегистрированную компанию «Русинмедиа», которая занимается строительством центров обработки данных. Большинство его друзей ВКонтакте тоже из Петербурга.

Накануне в Германии закрыли серверы одной из крупнейших в даркнете торговых площадок Hydra Market и изъяли биткойны на сумму, эквивалентную 23 млн евро.