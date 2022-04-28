Как найти работу за границей: где искать вакансии, как кому готовы платить высокие зарплаты и что с визами?

Где готовы платить самые высокие зарплаты, какие компетенции в цене за рубежом, сколько денег необходимо на переезд, в каких странах легко получить рабочую визу и как найти удаленную работу? На все эти вопросы «Собака.ru» попросила ответить основателя и управляющего директора компании по карьерному консультированию EP Advisory Елизавету Проселкову.
Что сейчас происходит на европейском рынке труда?
Для зарубежных работодателей открылась прекрасная возможность набрать высококвалифицированных специалистов — это не только IT, но и маркетинг, консалтинг, финансы и креативная индустрия. Если до февраля художникам и журналистам было крайне сложно получить рабочие визы, то в настоящее время появляются новые гранты и возможности. Многие компании предлагают полную оплату релокации.
Как обстоят дела с визами?
Никаких сведений об отмене рабочих виз в Западную Европу и ОАЭ мы не получаем. Более того, крупные зарубежный компании готовятся к fast track recruitment — упрощенному найму украинцев, россиян и белорусов. Например, в Британии Tech nation готова приоритезировать заявки и первоочередно выдавать визы Global talent гражданам Украины, России и Белоруссии, а только потом — кандидатам из стран ЕС, Азии и Америки. В Германии теперь можно обратиться в местный отдел по вопросам миграции, чтобы продлить туристический шенген на 90 дней для поиска работы — если вам небезопасно возвращаться в свою страну и если за вас может поручиться гражданин Германии.
Еще есть программа Blue card — это вид на жительство и разрешение на работу в Европе. Ее можно сделать, если вы — высококвалифицированный специалист с высшим образованием — и получили предложение по работе с достаточно высокой зарплатой. В каждой стране требования по минимальному порогу зарплаты разнятся, но обычно это более 50–57 тысяч евро, что очень реально для соискателя с опытом работы более пяти лет. Карта дает возможность оформить ПМЖ после 21 месяца: если по истечении этого срока вы сдадите тест на знание локального языка на уровень B1, тогда по окончанию Blue card можно подавать на ПМЖ.
После пандемии многие европейские компании перешли на удаленную работу — люди получили возможность жить там, где они хотят, а не в той стране, где находится организация. Это спровоцировало развитие визы digital nomad — она дает право проживать и работать в определенной стране на протяжении большого периода времени. Например, в Португалии, прожив пять лет по этой визе, можно подавать документы нам ПМЖ и гражданство.
В каких сферах готовы платить высокие зарплаты?
IT, маркетинг и коммуникации, продакт-маркетинг, поддержка, HR, консалтинг, аудит, риск-менеджер, работа с данными. Что касается зарплат: в Англии опытный продакт-менеджер в среднем получает 60 тысяч фунтов в год, в Германии — 70 тысяч евро. У маркетологов с 7 годами опыта зарплата от 50 тысяч фунтов, с 10 и более — около 90 тысяч. Обычно быстрорастущие стартапы готовы платить выше среднего, чтобы привлечь талантливых сотрудников в компанию. Крупные компании же наоборот — предоставляют тренинги, но оплата ниже.
Все зарплаты в европейских вакансиях указаны в год и до вычета налогов, поэтому полезно подсчитать, сколько средств останется в конечном итоге, например, на семью. Подоходные налоги в Европе значительно выше, чем в России, и рассчитываются по прогрессивной системе — чем больше ваша зарплата, тем больше налогов вы будете платить. Например, в Британии базовая ставка подоходного налога — 20%, но если ваш доход выше 52 тысяч фунтов в год, то с добавочной суммы сверх этой планки будет сниматься 40% налога. В Скандинавии ставка налога может доходить до 60%, а в Германии процент сильно меняется в зависимости от наличия детей и других факторов. Поэтому большинство людей, как правило, обращают внимание на дополнительные привилегии (страховка, образование).
Какие скилы сейчас в цене?
Сейчас и в ближайшем будущем возрастет важность таких hard skills, как дизайн продукта, разработка UX/UI-дизайна, продакт-дизайн, работа с данными и искусственным интеллектом (Data & AI), social media marketing (SMM), операционный менеджер и управление бизнес процессами (business process management). Что касается soft skills: эффективная коммуникация, управление изменениями (change management), сторителлинг, умение решать проблемы, HR. Также выделяют People management — это навык человека, умеющего создавать эффективный рабочий климат, внедрять методы управления персоналом, привлекать и развивать новые таланты, создавать эффективные команды, реализовывать широкие стратегии управления персоналом.
Изменились ли условия труда?
Нет. В основном, в европейских компания руководители поддерживают подчиненных, в том числе предлагают брать отгулы, внеплановый отпуск, оплачивают психологическую помощь, понимая, как сейчас тяжело работать, и помогают финансово семьям пострадавших.
Как сейчас проходят собеседования?
Во время пандемии работодатели привыкли к удаленным собеседованиям, что, конечно, очень удобно для кандидатов из России. Для видеособеседований по-прежнему важно правильно одеться и презентовать себя, но зато можно лучше подготовиться. Если у компании структурированная система отбора, весь процесс строится следующим образом: скрининг резюме, психометрические тесты (в корпорациях), собеседование по телефону, видеособеседование, презентация. В быстроразвивающимся стартапе все может быть очень непредсказуемо: от одного до пяти собеседований (при этом не факт, что вы лично будете разговаривать с основателем). Во время собеседования можно столкнуться с так называемыми brain teasers — задачи на выявление типа мышления — но их сейчас все меньше используют. В основном, самыми сложными вопросами оказываются: «Были ли у вас ситуации, когда сложно было найти общий язык с коллегами, или проблемы на работе?»; «Какие ваши слабые стороны?», «Расскажите о себе». Но это то, к чему можно подготовиться — для этого мы разработали целую платформу с примерами вопросов и ответов.
Может ли человек без свободного владения английского языка найти работу за рубежом? И необходимы ли знания локальных языков?
Да, может, но только в сферах инжиниринга и IT и только на определенном уровне. Например, инженер-разработчик может переехать с уровнем Upper Intermediate, потому что это — техническая работа, не предполагающая большого количества общения. Но если человек предполагает перейти на более высокий уровень (занять позиции менеджера, тимлида — профессии, где у сотрудника есть команда) — без свободного владения английского языка не обойтись. Знание локальных языков, как правило, не требуют: даже для переезда в Нидерланды, Голландию, Данию и другие страны Западной Европы достаточно английского языка. Например, в Берлине и Мюнхене сейчас получили должности в сфере маркетинга две наших клиентки без знания немецкого языка, с 7–8 годами опыта работы.
Я живу в России. Могу ли найти удаленную работу в зарубежной компании?
Да, но нужно быть внимательным по двум причинам. Первая — многие организации предлагают удаленную работу с обязательным проживанием в стране нахождения компании. Это связано с тем, что некоторые компании пока не разобрались, как правильно оформить страховые и налоговые платежи. Вторая — необходимо поинтересоваться: как будет организовано получение оплаты труда, поскольку многие платежные системы в России сейчас не работают.
Где искать вакансии?
Смотрите вакансии в LinkedIn (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры — Прим. ред.), Indeed.jobs, Reed, Glassdoor. Для поиска удаленной работы можно еще воспользоваться телеграм-каналами «Удаленка и релокация» и EP Advisory, сайтами Nodesk, EURemoteJobs, PeopleFirstJobs, ProductHunt.
Как подготовиться к трудоустройству в другой стране?
Оцените уровень знания английского языка — обязательно Advanced. Проведите ресерч и определите, какие компетенции востребованы у работодателей и как описаны должностные обязанности. Рекомендуем воспользоваться сервисами LinkedIn (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры — Прим. ред.) и Glassdoor. Затем составьте резюме. Обычно рекрутер или HR оценивает его всего за семь секунд, поэтому очень важно оформить документ в удобном формате, без ярких выделений и ошибок.
При устройстве на работу необходимо обязательно иметь профиль в LinkedIn (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры — Прим. ред.), иначе к вам отнесутся с настороженностью. Даже есть такое выражение: если нет аккаунта в LinkedIn — значит вы не существуете. Далее — разработайте стратегию. Многие соискатели обращаются к нам со словами: «Я отправил 300 резюме, но мне никто не ответил». Но отсутствие результата — не показатель рынка труда. Это лишь демонстрирует неэффективный способ подачи себя как сотрудника. В таком случае нужно адаптировать резюме и поискать знакомых специалистов, которые могли бы за вас поручиться.
Как составить резюме?
Структура резюме состоит из пяти разделов: «Имя» (Name), «Профиль» (Profile), «Опыт» (Experience), «Образование» (Education), «Навыки и хобби» (Skills & Other). Каждый блок лучше всего разграничить чертой, чтобы рекрутер легко мог ориентироваться. В разделе Name укажите имя и фамилию, место жительства, телефон, email и ссылку на профиль LinkedIn (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры — Прим. ред.). В Profile расскажите, не употребляя местоимение «я» и не говоря о себе в третьем лице, о своей специализации, работе в известных компаниях, hard skills и soft skills. Избегайте банальных прилагательных вроде трудолюбивый. Объем: до пяти предложений.
Заполняя Experience, необходимо написать об опыте, начиная с последнего места работы в формате «Должность (название компании, город и страну, время работы) — обязанности — достижения». Проверьте, соответствует ли ваше описание обязанностей с требованиями работодателей в конкретной стране с помощью зарубежных сервисов по поиску работы. Особенно важно максимально понятно прописать название последней должности, обязанности и время работы, поскольку рекрутеры в первую очередь обращают на это внимание. Информацию о каждой позиции необходимо уместить максимум в 7 строк.
В разделе Education в 2-3 предложениях напишите страну и город, даты поступления, специализацию и даты поступления и окончания учебы. И наконец, в секции Skills & Other укажите уровень владения языками, необходимые компьютерные навыки в отрасли, необычные увлечения и спортивные достижения, опыт волонтерства, сертификаты о прохождении образовательных онлайн-курсов. Сохранить документ необходимо в формате PDF с названием «Имя, фамилия CV». Чтобы грамотно сформулировать ваши сильные стороны в резюме, лучше обратиться к профессиональным карьерным консультантам.
Какие документы потребуются?
Виза, резюме, загранпаспорт, диплом о высшем образовании, переведенный на английский язык (но есть типы виз, когда диплом вообще не нужен), некоторое количество средств на счету, чтобы показывать свою состоятельность — это зависит от типа визы, потому что есть те, где работодатель берет на себя эту ответственность. Могут потребоваться и дополнительные документы: например, для релокации в Британию необходимо сдать тест на туберкулез. Если никогда не проходили обучение за рубежом на английском, необходимо сдать тест, чтобы показать уровень владения языка для оформления визы.
Сколько денег потребуется на переезд?
Необходимо в районе 10 тысяч евро на переезд с учетом оплаты визы, жилья и залога за него (от 1 до 3 месяцев). Конечно, есть компании, предлагающие сотрудникам полный релокационный пакет, где средства рассчитаны вплоть до покупки телевизора и других вещей, с которыми невозможно переехать сразу.
Сколько занимает релокация?
От 3 до 6 месяцев.
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