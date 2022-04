Как найти работу за границей: где искать вакансии, как кому готовы платить высокие зарплаты и что с визами?

Как составить резюме?

Структура резюме состоит из пяти разделов: «Имя» (Name), «Профиль» (Profile), «Опыт» (Experience), «Образование» (Education), «Навыки и хобби» (Skills & Other). Каждый блок лучше всего разграничить чертой, чтобы рекрутер легко мог ориентироваться. В разделе Name укажите имя и фамилию, место жительства, телефон, email и ссылку на профиль LinkedIn (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры — Прим. ред.). В Profile расскажите, не употребляя местоимение «я» и не говоря о себе в третьем лице, о своей специализации, работе в известных компаниях, hard skills и soft skills. Избегайте банальных прилагательных вроде трудолюбивый. Объем: до пяти предложений.

Заполняя Experience, необходимо написать об опыте, начиная с последнего места работы в формате «Должность (название компании, город и страну, время работы) — обязанности — достижения». Проверьте, соответствует ли ваше описание обязанностей с требованиями работодателей в конкретной стране с помощью зарубежных сервисов по поиску работы. Особенно важно максимально понятно прописать название последней должности, обязанности и время работы, поскольку рекрутеры в первую очередь обращают на это внимание. Информацию о каждой позиции необходимо уместить максимум в 7 строк.

В разделе Education в 2-3 предложениях напишите страну и город, даты поступления, специализацию и даты поступления и окончания учебы. И наконец, в секции Skills & Other укажите уровень владения языками, необходимые компьютерные навыки в отрасли, необычные увлечения и спортивные достижения, опыт волонтерства, сертификаты о прохождении образовательных онлайн-курсов. Сохранить документ необходимо в формате PDF с названием «Имя, фамилия CV». Чтобы грамотно сформулировать ваши сильные стороны в резюме, лучше обратиться к профессиональным карьерным консультантам.