Как найти работу за границей: где искать вакансии, как кому готовы платить высокие зарплаты и что с визами?

Что сейчас происходит на европейском рынке труда?

Для зарубежных работодателей открылась прекрасная возможность набрать высококвалифицированных специалистов — это не только IT, но и маркетинг, консалтинг, финансы и креативная индустрия. Если до февраля художникам и журналистам было крайне сложно получить рабочие визы, то в настоящее время появляются новые гранты и возможности. Многие компании предлагают полную оплату релокации.

Как обстоят дела с визами?

Никаких сведений об отмене рабочих виз в Западную Европу и ОАЭ мы не получаем. Более того, крупные зарубежный компании готовятся к fast track recruitment — упрощенному найму украинцев, россиян и белорусов. Например, в Британии Tech nation готова приоритезировать заявки и первоочередно выдавать визы Global talent гражданам Украины, России и Белоруссии, а только потом — кандидатам из стран ЕС, Азии и Америки. В Германии теперь можно обратиться в местный отдел по вопросам миграции, чтобы продлить туристический шенген на 90 дней для поиска работы — если вам небезопасно возвращаться в свою страну и если за вас может поручиться гражданин Германии.

Еще есть программа Blue card — это вид на жительство и разрешение на работу в Европе. Ее можно сделать, если вы — высококвалифицированный специалист с высшим образованием — и получили предложение по работе с достаточно высокой зарплатой. В каждой стране требования по минимальному порогу зарплаты разнятся, но обычно это более 50–57 тысяч евро, что очень реально для соискателя с опытом работы более пяти лет. Карта дает возможность оформить ПМЖ после 21 месяца: если по истечении этого срока вы сдадите тест на знание локального языка на уровень B1, тогда по окончанию Blue card можно подавать на ПМЖ.

После пандемии многие европейские компании перешли на удаленную работу — люди получили возможность жить там, где они хотят, а не в той стране, где находится организация. Это спровоцировало развитие визы digital nomad — она дает право проживать и работать в определенной стране на протяжении большого периода времени. Например, в Португалии, прожив пять лет по этой визе, можно подавать документы нам ПМЖ и гражданство.