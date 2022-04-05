Как петербургские бренды организовали комьюнити, чтобы обмениваться антикризисными идеями

Скульптор. Идеолог проекта Nezhno Ceramics — уже культовые вазы и другие предметы интерьера с плавными линиями и формами:

«В начале марта генеральный директор и основатель Periodica.press, автор мотивационных ежедневников и блогер Варвара Веденеева создала закрытый телеграм-канал, представители локальных брендов начали добавлять друг друга в чат — так появилось комьюнити творческих проектов. Пока все еще только пытаются осознать себя в новой реальности, но мы решили провести встречу петербургских предпринимателей в бистро «ФУТУРА», чтобы обменяться антикризисными идеями и собравшись, поняли, что сейчас творческие проекты готовы объединяться, разделять расходы. Например, вам нечем загрузить сотрудников: вы можете объединиться с другим проектом, который даст дополнительно оплачиваемые задачи вашей команде, и так вы не потеряете штат. Я готова предоставлять мастерскую Nezhno Ceramics для проведения мероприятий — как раз недавно у нас прошел благотворительный вечер со сбором средств для Красного креста, организованный основательницей #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ Ксенией Дубяго.

Из новостей — открыла коворкинг в студии «Нежно», где каждый может поработать с глиной под присмотром наших мастеров. Планируем частично перейти на российские материалы, наладить сотрудничество с локальными галереями. Если будут проблемы

с поставками глины, будем учиться работать с другими материалами — гипсом или бетоном».