Как петербургские бренды организовали комьюнити, чтобы обмениваться антикризисными идеями

Шеринг, любовь и быть рядом: рассказываем, как классные петербургские дизайн- и бьюти-бренды собрались в комьюнити — и как к ним присоединиться.
В гостях у «Нежно» слева направо: Оля Найденова, Варя Щербакова, Лена Медведева, Катя Смольникова, Ксения Дубяго, Марфа и Антон Садчиков. На Оле: костюм JM Studio; на Варе: топ Coeur1989; на Лене: платье и брюки JM Studio; на Кате: платье Coeur1989; на Ксении: топ и брюки JM Studio; на Марфе: платье Coeur1989
Лена Медведева
Скульптор. Идеолог проекта Nezhno Ceramics — уже культовые вазы и другие предметы интерьера с плавными линиями и формами:
«В начале марта генеральный директор и основатель Periodica.press, автор мотивационных ежедневников и блогер Варвара Веденеева создала закрытый телеграм-канал, представители локальных брендов начали добавлять друг друга в чат — так появилось комьюнити творческих проектов. Пока все еще только пытаются осознать себя в новой реальности, но мы решили провести встречу петербургских предпринимателей в бистро «ФУТУРА», чтобы обменяться антикризисными идеями и собравшись, поняли, что сейчас творческие проекты готовы объединяться, разделять расходы. Например, вам нечем загрузить сотрудников: вы можете объединиться с другим проектом, который даст дополнительно оплачиваемые задачи вашей команде, и так вы не потеряете штат. Я готова предоставлять мастерскую Nezhno Ceramics для проведения мероприятий — как раз недавно у нас прошел благотворительный вечер со сбором средств для Красного креста, организованный основательницей #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ Ксенией Дубяго.
Из новостей — открыла коворкинг в студии «Нежно», где каждый может поработать с глиной под присмотром наших мастеров. Планируем частично перейти на российские материалы, наладить сотрудничество с локальными галереями. Если будут проблемы
с поставками глины, будем учиться работать с другими материалами — гипсом или бетоном».
Настасья Панина
Художница. Открыла кондитерскую — мастерскую «МАРФА», где виртуозно превращает торты в живописные полотна:
«Прямо сейчас я ввела в ассортимент миниатюрные десерты и торты. Сдаю студию для мастер-классов. Провожу вечера с росписью тортов для всех желающих. Планирую создать несъедобный продукт, не привязанный ко времени и сроку годности. Поэтому открыта к коллаборациям».
Катя Смольникова
Инженер-физик. Основательница независимого и этичного бренда декоративной и уходовой косметики «Самосвет» с собственной лабораторией в Петербурге:
«Мы на стадии ребрендинга: часть продуктов уже продается в наших офлайн-магазинах и на сайте с обновленным логотипом — со славянскими культурным и визуальным кодами. В апреле презентуем новый продукт — тональный крем».
Варвара Щербакова-Литвяк
Актриса театра и кино. Идеолог проекта горшечного озеленения Plants for Friends и бренда медленной вязаной моды Love to knit. Соосновательница гедонистических походов «Турфутур» по России — при свечах, с фарфоровой посудой и камамбером на открытом огне (с грушей и фундуком!):
«Хочу занять нишу закрывшихся H&M home и Zara home, поэтому в ассортименте Love to knit много салфеток, скатертей, панам и сумок. Снимаю курс по вязанию крючком. В Plants for Friends вместе с командой готовим серию ботанических воркшопов в оранжерее Таврического сада (следите за расписанием на сайте) и продолжаем озеленять все террасы и балконы города. В “Турфутур” отправимся в Суздаль и на Ладогу».
Ольга Найденова
Дизайнер. Основательница сенсационного бренда Eburet — арт-объекты из переработанного пластика, полюбившиеся галеристам и блогерам:
«Хотим подтвердить гипотезу, что сможем добывать сырье с помощью горожан. Планируем организовать сбор крышек от кофейных стаканов в петербургских заведениях — пока обсуждаю возможность установки приемника с бистро "ФУТУРА". Собранный полистирол будем обрабатывать и делать из него предметы интерьера».
Ксения Дубяго
Идеолог проекта #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ. Организовывает бранчи и рынки выходного дня в Петербурге и Москве, устраивает гастрономические трипы по всему миру: от Стамбула до Тель-Авива:
«16 и 17 апреля проведем рынок выходного дня в “Севкабель Порту”. А после — организуем гастрономические туры в Калининград, Махачкалу, на Алтай».
Антон Садчинков
Основатель Brave Goodies — производство десертов с характером для кофеен, ресторанов и ретейла:
«Привлекаем новых клиентов в Петербурге и Москве, расширяем матрицу в сетях, где представлены наши десерты (например, во “ВкусВилле”), создаем новые рабочие места. Прорабатываем продукты в более дешевом сегменте, чтобы быть готовыми к пессимистичному сценарию. В апреле выпустим куличи».
Текст: Мария Агафонова
Фото: Яна Давыдова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент: Лиза Синцова
Визаж и волосы: Оля Змеюка и Валерия Стародубцева
Свет: Иван Волков Skypoint
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