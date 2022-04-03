Песков: система оплаты в рублях за российский газ может распространиться на другие товары

Песков отметил, что покупатели «как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах». А конечную оплату будет получать «Газпром» в рублях — «путем уже приобретения за эти евро российских рублей».

По его словам, это — «прототип» системы расчетов в рублях. «Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», — добавил пресс-секретарь президента.

Как уточнил Песков, оплата российского газа в рублях — мера, предпринятая для того, чтобы обезопасить торговлю для России, а не «щелкнуть кому-то по носу».