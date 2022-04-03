В Госдуме внесут поправки об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций в стране

В понедельник, 4 апреля, в Госдуму России внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о привлечении к уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории страны. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале.
«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории России и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — отметил Клишас.
О том, что такие поправки готовятся внести в Уголовный кодекс, сообщил 14 марта секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя», — добавил он. Также Турчак призвал «установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность» за следование западным санкциям внутри России и «фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации».
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