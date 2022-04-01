Умер математик, альпинист и коллекционер livre d’artiste Марк Башмаков

Марк Иванович Башмаков родился 10 февраля 1937 года в Ленинграде. Большую часть Второй мировой войны прожил в родном городе с матерью. В 1959 году с отличием окончил ЛГУ и был принят в аспирантуру, по окончании которой последовательно работал в качестве ассистента, доцента и профессора.

Марк Башмаков был исследователем и коллекционером livre d’artiste*, идеологом зала «Кабинет книги художника» в Главном Штабе Эрмитажа. С 2013 года он выставлял свою коллекцию изданий с графикой Миро, Пикассо, Уорхола и других авторов в Эрмитаже.

*livre d’artiste — направление в искусстве XX века, придуманное французским маршаном (арт-дилером) Амбруазом Волларом. Тогда живописцы, «настоящие художники» не занимались книжной иллюстрацией — это было отдельным ремеслом. По просьбе Воллара Пикассо и Боннар создавали авторскую графику для дорогостоящих коллекционных изданий, которые отличались дорогой бумагой, часто отлитой вручную, и качественным макетированием.

В 1963 году Башмаков с группой друзей-ученых создали математическую школу-интернат при ЛГУ по образцу уже существовавшей в Новосибирске. Ее удалось полностью сформировать и начать обучение менее, чем за два месяца. Сейчас школа называется Академической гимназией.

Первая выставка livre d’artiste из собрания Марка Башмакова прошла в Эрмитаже в 2013 году. Через четыре года в Главном Штабе появился зал «Кабинет книги художника» — каждые несколько месяцев там проходят выставки livre d’artiste: от Пикассо до Роберто Матта. Марк Иванович подарил музею 40 редчайших изданий, в том числе «Метаморфозы» Овидия с работами Пикассо и «Параллельно» Поля Верлена с литографиями Пьера Боннара.

Помимо этого, Марк Башмаков был еще и альпинистом. Он занялся этим видом спорта довольно поздно — ему было уже за 30, однако спустя три года после первой поездки в альпинистский лагерь он стал кандидатом в мастера спорта. Покорив все семитысячники Советского Союза, Башмаков завоевал звание «Снежный барс».