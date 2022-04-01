Петербургский фонд AdVita запускает благотворительную акцию в честь своего 20-летия

Петербургский благотворительный фонд AdVita в честь своего 20-летия запускает акции в поддержку детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
Юбилейный год пройдет под девизом «Делаю что люблю». Фонд призывает своих друзей присоединиться к празднованию. Есть много способов помогать подопечным фонда — деньгами, делами, вещами, информационно.
«Один из способов поздравить фонд — организовать собственную акцию волонтерского фандрайзинга. То есть провести свой личный сбор пожертвований в пользу фонда и пригласить друзей и знакомых принять в нем участие», — говорит административный директор фонда Алла Райская.
Традиция запускать акции волонтерского фандрайзинга началась два года назад. В первый год было открыто 55 сборов, во второй – 49. Оба раза удалось собрать около 1 млн рублей. Друзья проекта устраивали лекции и мастер-классы, проводили концерты и спектакли, писали пейзажи и портреты, готовили и разыгрывали торты. Популярностью пользовались и сборы, приуроченные к дням рождения сторонников фонда, когда люди просили друзей вместо подарков сделать пожертвование.
Свой юбилей фонд будет отмечать с апреля по апрель следующего года. «Поздравить» AdVita можно несколькими способами:
- Открыть личный сбор и призвать друзей присоединиться.
- Поддержать фонд информационно. Можно сделать пост в соцсетях, рассказать о фонде и способах помогать в корпоративной рассылке и как-то иначе.
- Продать свои товары или услуги в пользу фонда.
- Провести мероприятие для сотрудников по сбору средств.
- Участвовать в мероприятиях фонда и его партнеров.
- Поддержать пожертвованием или помочь собрать что-то из вещей, которые всегда нужны подопечным.
Комментарии (0)