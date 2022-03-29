Крупные продуктовые сети столкнулись с нехваткой капусты, моркови и свеклы

Собеседник издания поделился, что с 1 по 27 марта закупочные цены на капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свеклу — на 62%. Но полностью этот рост на розницу не транслируется. По данным Росстата, с конца февраля по 18 марта капуста в продуктовых магазинах подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%. В крупных сетях в Москве стоимость капусты поднялась с 17 по 25 марта на 25-20%, до 89-130 руб. за 1 кг, а на морковь — на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. за кг.

Эксперты говорят, что это обычный период, который длится 1-1,5 месяца. В этот промежуток отечественный урожай заканчивается и на рынок привозят импортные овощи. Источник в крупном ретейлере рассказал, что наблюдается некоторый дефицит капусты, потому что в этом году российский урожай закончился раньше, чем созрел урожай в Узбекистане, Турции и Египте. Это также сказывается на ценообразовании.

Есть также версия, что некоторые сельхозпроизводители могут придерживать продажи в ожидании более высоких цен. Крупные ритейлеры отказались от комментариев, в Metro сообщили, что не наблюдают сложностей с поставками овощей.

В Минсельхозе заявили, что риск дефицита овощей в России исключен. С начала года импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, капусты — на 38,1% в годовом выражении. В министерстве добавили, что поставки овощей из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана идут стабильно. А еще в России отменили до 30 сентября импортные пошлины на овощи. Новые поступления продуктов на рынок поможет стабилизировать цены, отметили в министерстве.