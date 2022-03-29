Крупные продуктовые сети столкнулись с нехваткой капусты, моркови и свеклы

Крупные продуктовые сети столкнулись с нехваткой капусты, моркови, свеклы, а также с резким ростом цен на эти товары у поставщиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех ретейлеров. Прошлогодние запасы российского урожая подходят к концу, а новый из Турции, Египта и Узбекистана пока не поспел.
Собеседник издания поделился, что с 1 по 27 марта закупочные цены на капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свеклу — на 62%. Но полностью этот рост на розницу не транслируется. По данным Росстата, с конца февраля по 18 марта капуста в продуктовых магазинах подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%. В крупных сетях в Москве стоимость капусты поднялась с 17 по 25 марта на 25-20%, до 89-130 руб. за 1 кг, а на морковь — на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. за кг.
Эксперты говорят, что это обычный период, который длится 1-1,5 месяца. В этот промежуток отечественный урожай заканчивается и на рынок привозят импортные овощи. Источник в крупном ретейлере рассказал, что наблюдается некоторый дефицит капусты, потому что в этом году российский урожай закончился раньше, чем созрел урожай в Узбекистане, Турции и Египте. Это также сказывается на ценообразовании.
Есть также версия, что некоторые сельхозпроизводители могут придерживать продажи в ожидании более высоких цен. Крупные ритейлеры отказались от комментариев, в Metro сообщили, что не наблюдают сложностей с поставками овощей.
В Минсельхозе заявили, что риск дефицита овощей в России исключен. С начала года импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, капусты — на 38,1% в годовом выражении. В министерстве добавили, что поставки овощей из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана идут стабильно. А еще в России отменили до 30 сентября импортные пошлины на овощи. Новые поступления продуктов на рынок поможет стабилизировать цены, отметили в министерстве.
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