Знакомьтесь, актриса фильмов для взрослых Полина Марченко из Петербурга, которая выиграла на Pornhub Awards-2022

На прошлой неделе петербургская порноактриса, известная во всем мире под псевдонимом Luxury Girl, победила в конкурсе Pornhub Awards-2022 в номинации Top Blowjob Performer («Лучший минет»). В интервью «Собака.ru» Полина рассказала о счастливом браке, реакции российских зрителей, принятии своего тела и рыбалке.
Полина, во-первых, поздравляем вас с победой! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались до съемок?
Я родилась в Петербурге. В детстве была застенчивым ребенком — даже стихи Деду Морозу рассказывала с особым трудом. Со временем это прошло. Занялась актерской деятельностью в школе. В подростковом возрасте с самооценкой у меня было все в порядке: пользовалась особой популярности среди парней. Но при этом у меня было всего три молодых человека, с которыми я состояла в серьезных отношениях, до того, как встретила своего мужа.
В старших классах мечтала стать актрисой, но поступать на актерский факультет было слишком рискованно для меня, так как конкурс большой — и многие не проходят его с первого раза, а то — и с третьего. Поэтому я пошла учиться на режиссера театрализованных представлений в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Около 6 лет работала в сфере ивент-индустрии. Организовывала свадьбы, корпоративы и другие мероприятия.
Как вы попали в порноиндустрию?
Все достаточно банально. В 2018 году мы с партнером испытывали финансовые трудности. Изучили платформу Pornhub и поняли, что она работает по принципу YouTube: выкладываешь видео и получаешь деньги за просмотры. Взвесили все «за» и «против» — решили попробовать. Мы были готовы к тому, что об этом могут узнать все родственники и друзья. Сначала просматривали контент, пытаясь понять, какие видео могут попасть в топ, но во всем многообразии так и не определили. Взяли избитый сюжет — с секретаршей. Сняли на 7 iPhone, так как другого оборудования у нас не было. Уже через три недели видео попало в мировой топ — сейчас у него больше миллиона просмотров. Честно признаться, я не могу на него смотреть без «слез». Уровень нашего профессионализма вырос — и на данный момент уже не понимаю, как подобный ролик понравился аудитории. Так или иначе, зрителю полюбилась наша пара. Мы стали искать свой жанр и придумывать образы. Спустя полгода после начала карьеры появилась тетя Кристина (Luxury Girl) — мачеха, которая крутит роман со своим пасынком. Это вызвало фурор. По сей день все ролики снимаю только с мужем и только за границей. Публикуем по четыре материала в месяц, не считая платного эксклюзивного контента для Onlyfans и других сервисов.
Почему Luxury Girl?
Не хотелось персонализировать себя и придумывать другое имя, а назвать канал настоящем — в тот момент для меня было неприемлемым. В голове возникла идея с Luxury Girl. Мы с партнером посмеялись: «Ну чем же я не Luxury?» Luxury! Давай так и оставим!». Однажды добавили в описание канала имя Кристина. Из-за неполадок на сайте он автоматически был переименован с Luxury Girl на Kristina Sweet. Несколько месяцев профиль так и назывался — Kristina. С тех пор многие думают, что это мое настоящее имя. Чтобы не путать аудиторию, я назвала Кристиной свою героиню, которая так полюбилась зрителю.
Где заканчивается образ и начинается настоящая Полина?
Кристина — это молодая девушка, испытывающая трудности в браке. Нимфоманка, действующая исключительно в своих целях. Она запуталась в себе и пытается понять, что ей нужно от жизни и с кем она хочет быть. Я — однолюбка. Не приемлю измен. И даже не могу и в мыслях представить себя с другим мужчиной, кроме мужа. Кристина и Полина — две разные женщины, но при этом обе открытые и веселые.
Говорили ли вы с родителями о вашей работе? Как они отреагировали?
У меня еще с детства такая позиция: лучше пусть они узнают от меня, чем от третьих лиц. Рассказала им о работе через год после начала карьеры. Отреагировали достаточно спокойно. Для них главное — чтобы я была счастлива. Многие почему-то не верят в это.
Повлияла ли порноиндустрия на личную жизнь?
Мы с мужем вместе с 2014 года. За три года работы наши отношения с ним только улучшились: мы научились работать в команде и распределять обязанности между собой, перестали ругаться. Не знаю, как это работает, но сейчас я счастлива как никогда. Порнофильмы ради удовольствия уже не смотрим. Исключительно — с точки зрения режиссуры, съемки и монтажа. Это своего рода профдеформация.
Изменилось ли отношение к своему телу?
Я всегда относилась к себе уважительно, любила и принимала. Когда только начинали снимать контент, моя фигура не была в идеальной форме, но это ни капельки не смущало. Со временем решила немного подкорректировать тело: сделала грудь и липофиллинг ягодиц — долго не могла накачать их, сменила множество тренеров, программ питаний, но ничего не помогало. Бодипозитив — это замечательно, но если у девушки есть возможность улучшить свою внешность для собственного удовлетворения, и это сделает ее жизнь лучше, то здесь нет ничего плохого. Я достаточно просто отношусь ко всему: хочется сделать — сделай несмотря на общественное мнение.
Как вы относитесь к сексуальной объективации в порноидустрии?
Порно — это лишь кино о сексе. Многие считают, у актрис нет права выбора, но это не так. Индустрия с каждым годом становится все более регламентированной — сейчас желания моделей всегда стоят на первом месте. А в жизни женщины и мужчины используют друг друга для сексуального удовлетворения равнозначно. Это нормально. Объективация встречается и в голливудских фильмах. Например, в бондиане: все должны знать, что у агента 007 — самые лучшие сексуальные девушки. Или в клипах рэперов, где зачастую к женщинам относятся как к сексуальному объекту. Можно придраться к любой сфере.
У вас высокая стрессоустойчивость?
Да, благодаря профессии она повысилась. Иногда сталкиваешься с таким потоком негативных комментариев, что ужасаешься. В основном их пишут русскоговорящие мужчины. И вот что странно: они не сидели со мной за одним столом и не разговаривали по душам. Тогда откуда им знать: какая я? Раньше расстраивалась, а сейчас выработала иммунитет. Ужасает, что мужчина может позволить себе написать гадость женщине. И совершенно неважно, какая у нее профессия — вид деятельности не всегда характеризует человека, как личность.
С какими стереотипами чаще всего сталкиваетесь?
Например, что в порноиндустрию попадают насильно. Еще в 1990-х—2000-х рынок был не отрегулирован: каждый режиссер снимал, что хотел. У потребителей был запрос на жесткое порно. И как следствие — процветала анархия и неподобающее обращение с актрисами на съемочной площадке, вовлекали несовершеннолетних. Те времена наложили негативный отпечаток, как на актеров, так и на весь бизнес в целом. С появлением крупных международных компаний пришел порядок, у общества стало меньше запросов на жестокие сцены. Сейчас в индустрии такое количеством бюрократии, что снять актера без его воли просто невозможно так же, как и работать в наркотическом или алкогольном опьянении. Это уже больше похоже на Голливуд. Кроме того, многие считают, что порноактрисы не обладают интеллектом. Ставлю сверхзадачу — показать, что это не так.
Как хотите доказать?
Просто показываю себя и в жизни, и в социальных сетях такой, какая я есть: образованной, с моральными принципами, разносторонней, общительной. Еще планирую запустить познавательно-развлекательный канал на YouTube. У меня уже есть материал, но я пока не спешу его выкладывать. В роликах хотела бы затронуть темы отношений, сексуальности и гендерного равенства.
Есть ли у вас параллельные увлечения или работа?
Да, занимаюсь развитием собственных модельного агентства Luxury Girls Model Managment и продакшн-студии Luxury Girls Production. В 2019-м крупная канадская студия заказала у нас видео. Мы отсняли материал и предложили помочь им с поиском моделей — на тот момент я уже имела имя и общалась с другими актрисами. Сначала была проводником между компанией и своими подругами из этой сферы, а затем открыла собственное агентство. Наша база насчитывает более 150 любительских пар и еще порядка 40 профессиональных моделей. Приоритет отдаем компаниям, сотрудничающим с нами с первых дней. Сейчас у меня полноценный международный бизнес, базирующийся в Эстонии — модельное агентство и продакшн полного цикла — пишем сценарии, привозим актрис на съемку, снимаем и продаем контент на иностранные платформы. На работу уходит около 12 часов в день. В свободное время увлекаюсь пением, танцами, рыбалкой. Не могу сидеть на одном месте, иначе просто сойду с ума от скуки.
Вы рыболов-спортсмен или любитель?
Я часто участвую в соревнованиях. Например, в прошлом году экипаж, капитаном которого я являлась, занял четвертое место на квалификационном турнире USAL (Объединенной спортивной лиги рыболовов) «Окский трофей» по ловле спиннингом с лодок.
А какие награды вы получали в порноидустрии и что они для вас значат?
Я получила звание лучшей любительской модели года по версии Pornhub в 2020 году, трижды была номинирована на премию XBIZ Europa Award, несколько раз попадала в рейтинг лучших видео года на площадке Pornhub. А в этом году получу статуэтку в номинации Top Blowjob Performer («Лучший минет»). Все эти награды и номинации позволяют мне всегда находиться в рабочем тонусе, плюс, это отличный показатель того, что мы работаем в правильном направлении. Я никогда не останавливаюсь на достигнутом и уверена, что смогу еще многое сделать для индустрии и своих поклонников.
Чего хотите достичь?
Хотела бы еще получить минимум пару наград, например, XBIZ. И реализовать себя как режиссер: самая большая мечта — снять полнометражный фильм для взрослых с элементами боевика. Но я не ограничиваю себя только этим. То, к чему я, действительно, стремлюсь — духовное и финансовое благополучие. Чтобы через 15 лет, сидя у камина с бокалом хорошего вина в кругу своей семьи, я сказала: «Все было не зря. Я по-прежнему счастливый человек!».
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