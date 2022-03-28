Знакомьтесь, актриса фильмов для взрослых Полина Марченко из Петербурга, которая выиграла на Pornhub Awards-2022

Почему Luxury Girl?

Не хотелось персонализировать себя и придумывать другое имя, а назвать канал настоящем — в тот момент для меня было неприемлемым. В голове возникла идея с Luxury Girl. Мы с партнером посмеялись: «Ну чем же я не Luxury?» Luxury! Давай так и оставим!». Однажды добавили в описание канала имя Кристина. Из-за неполадок на сайте он автоматически был переименован с Luxury Girl на Kristina Sweet. Несколько месяцев профиль так и назывался — Kristina. С тех пор многие думают, что это мое настоящее имя. Чтобы не путать аудиторию, я назвала Кристиной свою героиню, которая так полюбилась зрителю.

Где заканчивается образ и начинается настоящая Полина?

Кристина — это молодая девушка, испытывающая трудности в браке. Нимфоманка, действующая исключительно в своих целях. Она запуталась в себе и пытается понять, что ей нужно от жизни и с кем она хочет быть. Я — однолюбка. Не приемлю измен. И даже не могу и в мыслях представить себя с другим мужчиной, кроме мужа. Кристина и Полина — две разные женщины, но при этом обе открытые и веселые.

Говорили ли вы с родителями о вашей работе? Как они отреагировали?

У меня еще с детства такая позиция: лучше пусть они узнают от меня, чем от третьих лиц. Рассказала им о работе через год после начала карьеры. Отреагировали достаточно спокойно. Для них главное — чтобы я была счастлива. Многие почему-то не верят в это.

Повлияла ли порноиндустрия на личную жизнь?

Мы с мужем вместе с 2014 года. За три года работы наши отношения с ним только улучшились: мы научились работать в команде и распределять обязанности между собой, перестали ругаться. Не знаю, как это работает, но сейчас я счастлива как никогда. Порнофильмы ради удовольствия уже не смотрим. Исключительно — с точки зрения режиссуры, съемки и монтажа. Это своего рода профдеформация.