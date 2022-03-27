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Общество

Глава «Ашана» заявил о том, что компания продолжит работу в России

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Генеральный директор «Ашана» Ив Клод сообщил о том, что компания продолжит работать на территории России в интересах гражданского населения. Об этом пишет ТАСС.

Savvapanf Photo/Shutterstock

По его словам, «Ашан» будет выполнять свою основную миссию — «продолжать кормить население» России и Украины.

«У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — отметил Клод. Он добавил, что в магазинах компании ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян и назвал это «жизненной необходимостью».

Клод также уточнил, что компания находится в России 20 лет, у нее в стране работает около 30 тыс. сотрудников. «Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — подытожил гендиректор.

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