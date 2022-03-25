В Госдуме рассмотрят законопроект о возможности ЦБ ограничивать выезд банкиров из России

Этот закон должен помочь с проблемой так называемых «беглых» банкиров, которые разорили свою кредитную организацию, вывели активы и сбежали за рубеж.

В нынешнем документе прописано, что после отзыва лицензии, назначения временной администрации или утверждения плана по предупреждению банкротства ЦБ может через суд установить заперт на выезд из России до 180 дней. Также суд должен ввести меры предварительной защиты и ограничить выезд за рубеж после подачи регулятором заявления и до вынесения решения

Это ограничение должно распространяться не только на главу компании, но и его замов, членов совета директоров, главного бухгалтера и собственников. Законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, но с началом пандемии его обсуждении отложили. Первое чтение законопроекта так и не прошло.