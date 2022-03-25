Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году. Его участниками, помимо России, являются девять стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Соглашение предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания человека вне зависимости от его гражданства.

При назначении пенсии учитывались весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц соглашения после 1992-го.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона, разработанного Министерством труда и МИД России, соглашение «успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР». Однако с даты его принятия прошло 30 лет, в странах-участницах произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе страховых взносов — поэтому соглашение «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем» и «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию».

Выйти из соглашения Россия планирует с 1 января 2023 года. Одним из аргументов для этого власти называют нагрузку на бюджет страны — как напоминает РБК, территориальный принцип договора подразумевает рост финансовых обязательств государств, где, например, выше уровень пенсий или ниже возраст выхода на пенсию.

«В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — указано в пояснительной записке.

Отмечается, что выход из соглашения высвободит до 2,2 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда России в период с 2023 по 2025 годы. Действующие пенсионеры изменений не заметят, кроме того, сам процесс денонсирования не станет поводом для пересмотра уже назначенных Россией пенсий.