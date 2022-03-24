Предпринимателям до 25 лет могут получить грант в полмиллиона рублей на развитие бизнеса

Предпринимателям разрешат направлять эти деньги на развитие или открытие своего дела. Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий.

«Необходимые для этого средства в бюджете уже предусмотрены. На текущий год свыше 2 миллиардов рублей», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что раньше подобный грант могли получить только организации, реализующие социальные проекты.