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Предпринимателям до 25 лет могут получить грант в полмиллиона рублей на развитие бизнеса

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Правительство решило поддержать молодых предпринимателей до 25 лет. Они смогут получить грант до 500 тысяч рублей, а если работают в Арктической зоне — до 1 миллиона рублей.

Shutterstock.com

Предпринимателям разрешат направлять эти деньги на развитие или открытие своего дела. Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий.

«Необходимые для этого средства в бюджете уже предусмотрены. На текущий год свыше 2 миллиардов рублей», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что раньше подобный грант могли получить только организации, реализующие социальные проекты.

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