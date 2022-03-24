Предпринимателям до 25 лет могут получить грант в полмиллиона рублей на развитие бизнеса

Правительство решило поддержать молодых предпринимателей до 25 лет. Они смогут получить грант до 500 тысяч рублей, а если работают в Арктической зоне — до 1 миллиона рублей.
Предпринимателям разрешат направлять эти деньги на развитие или открытие своего дела. Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий.
«Необходимые для этого средства в бюджете уже предусмотрены. На текущий год свыше 2 миллиардов рублей», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что раньше подобный грант могли получить только организации, реализующие социальные проекты.
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