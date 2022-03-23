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Почти 100 тысяч сотрудников в России находятся в простое

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В России почти 100 тысяч сотрудников компаний находятся в простое. Режим занятости поменяли в 36 765 организациях с общей численностью работников 8,4 млн человек. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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«В простое находятся 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — заявила она. Уточняется, что это данные на 21 марта.

По ее словам, из резервного фонда для поддержки рынка труда выделили около 39 млн рублей. В основном они пойдут «на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ». Поддержка рассчитана на более чем 600 тысяч человек.

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