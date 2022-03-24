Магазин на диване — Как петербуржцы через «Авито» пытаются заработать на прокладках, презервативах и доставке сахара

Ситуация настолько же смешная, насколько и грустная — гонимые страшилками о дефиците горожане начали продавать на «Авито» буквально все, что не прибито к полу. Многие из встреченных объявлений созданы новичками площадки — ранее эти люди объявлений на площадке не размещали, а значит, страсть к бизнесу разгорелась под влиянием известных событий.

Самый популярный лот — конечно, прокладки. Вот, например, Владимир, который занялся оптовой торговлей Always. В объявлении мужчина уточняет, что продает прокладки только коробками, коих у него, видимо, много. В аккаунте Владимира 85 закрытых объявлений, но средствами женской гигиены он занялся впервые — ранее на «Авито» он предлагал лодки, автомобили, шины, примусы и даже услуги по дрессировке собак. Но талантливый продавец талантлив во всем!