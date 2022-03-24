Магазин на диване — Как петербуржцы через «Авито» пытаются заработать на прокладках, презервативах и доставке сахара

Волны санкций, которые обрушились на Россию после начала украинских событий, кого-то вогнали в депрессию, а в ком-то пробудили предпринимательскую жилку. На «Авито» появились десятки новых продавцов, которые пытаются обогатиться на прокладках, презервативах и сахаре, а также предлагают весьма экстравагантные варианты бартера. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов убедился — пока есть сайты объявлений, никакая Апрашка не нужна.
Ситуация настолько же смешная, насколько и грустная — гонимые страшилками о дефиците горожане начали продавать на «Авито» буквально все, что не прибито к полу. Многие из встреченных объявлений созданы новичками площадки — ранее эти люди объявлений на площадке не размещали, а значит, страсть к бизнесу разгорелась под влиянием известных событий.
Самый популярный лот — конечно, прокладки. Вот, например, Владимир, который занялся оптовой торговлей Always. В объявлении мужчина уточняет, что продает прокладки только коробками, коих у него, видимо, много. В аккаунте Владимира 85 закрытых объявлений, но средствами женской гигиены он занялся впервые — ранее на «Авито» он предлагал лодки, автомобили, шины, примусы и даже услуги по дрессировке собак. Но талантливый продавец талантлив во всем!
Другой пользователь, Ольга, оказалась менее амбициозна — она продает одну-единственную пачку прокладок за тысячу рублей. Других объявлений у девушки в аккаунте нет. Узнать, чем вызван столь внезапный порыв, не удалось — на звонки Ольга не отвечает.
Также дебютировал на «Авито» Сергей — он предлагал за 2 тысячи рублей приобрести целую коробку прокладок Kotex. Это предложение уже закрыто — видимо, покупатель нашелся.
Нечто похожее происходит и с подгузниками. Эта сфера также привлекла на «Авито» множество неофитов, из которых особенно выделяется Полина. С начала марта она создала с десяток объявлений о продаже подгузников разных марок, причем, судя по фото, в склад девушка превратила собственную квартиру — на одном из снимков видно, что памперсы лежат стеной. Попутно Полина продает фисташки из Ирана и свадебное платье.
За 300 рублей пачку подгузников предлагает Вероника. Но уточняет — упаковка вскрыта и пара памперсов использованы. Сразу видно, что за этим кроется какая-то история.
«Вообще я покупала памперсы для кота, я его кастрировала, — объясняет девушка в переписке. — Пару штук использовала, остальные не нужны».
Вероника, однако, не новичок на «Авито» — прошлой весной она продала на сайте купальник, часы, ботфорты и пару сумочек. В марте этого года она создала с десяток разных объявлений — помимо памперсов у девушки можно приобрести планшет, джинсы, микроволновку и... взять в аренду кальян.
Ждет своего покупателя и Савелий — в своем единственном объявлении он продает сразу несколько пачек памперсов. Но целых там лишь две. «Остальные или по половине, или без 2-3 штук», — пишет мужчина. Узнать подробности не удалось — на звонки и сообщения редакции Савелий так и не ответил.
Но не только прокладками и памперсами жив человек. Не составит труда купить на «Авито» и презервативы. Так, за 500 рублей решил продать большую пачку контрацептивов Федор. Предложение тем более внезапно, если учесть, что все другие объявления пользователя на «Авито» — о компьютерной технике.
«Я решил их продать, потому что не нужны», — пишет мужчина в личном сообщении. — Я их купил, а потом обзавелся женой. А сейчас есть спрос, вот и решил реализовать эту пачку».
Вероятно, в семейной жизни Федор планирует иметь очень много детей.
Оптовики на этот рынок также подтянулись. Некто с никнеймом Spb продает целый пакет презервативов за 1200 рублей. Именно пакет.
«Накопились, — объясняет продавец. — продаю 49 штук, сроки разные, есть пачки новых и без коробки».
Коробку презервативов готова отдать любому желающему и Катерина. Всего за 500 рублей можно получить примерно 115 «резинок», но есть нюанс — девушка пишет, что срок годности у них до декабря 2021 года. «Но на их качество это не влияет, крепкие, — уточняет продавец и добавляет — Продаю, потому что мне столько не нужно».
И если у Spb объявление о пакете презервативов единственное в аккаунте, то у Катерины можно купить еще и газовую плиту (стоит она, к слову, столько же, сколько и контрацептивы).
«Продам новые, не ношенные», — так описывает свой товар Дарья. Предлагает она маленькую упаковку презервативов за 5 тысяч рублей. При этом уточняет — торг неуместен. Вероятно, предложение тоже вызвано ажиотажем — ранее девушка торговала только детской одеждой.
Куда более выгодное предложение у продавца Азата — всего за 900 рублей можно приобрести набор для интересного свидания: две большие пачки презервативов и даже гель-смазку. И да, это вновь единственное объявление аккаунта — ранее Азат ничего не продавал на «Авито».
Впервые на сайте и Михаил — он готов вручить покупателю две пачки контрацептивов, но путается в ценах — в заголовке указана сумма 950 рублей, а в описании — совсем иные цифры.
Вероятно, надеется построить презервативную бизнес-империю Денис. Мужчина прошлой осенью продавал на «Авито» телевизор и компьютер, а в начале весны создал сразу 4 объявления, посвященных контрацептивам. Несмотря на крайне скромные цены, покупателей почему-то нет уже больше двух недель.
Найти утешение на «Авито» могут и любители видеоигр. Из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard тысячи отечественных геймеров не могут купить игры в популярнейшем онлайн-магазине Steam. И вуаля, теперь полно предложений от людей, которые готовы с этим помочь.
Чаще всего игру обещают отправить покупателю «подарком» — это такая функция, благодаря которой один игрок может бесплатно передать цифровую копию игры другому. Авторы объявлений просят за такую услугу плату, получается, что любителю игр нужно отправить деньги на карту совершенно незнакомому человеку и надеяться, что он не обманет. Причем сумма зависит от стоимости самой игры — например, фентези-блокбастер Elden Ring стоит около 3999 рублей, ролевая игра Elex 2 дешевле — 1999 рублей. Помимо платы на игру продавцу нужно заплатить и за услугу — кто-то оценивает свои хлопоты в 500 рублей, другой — в 695.
Оговоримся сразу: автор этого текста не проверял работоспособность данного метода и не рекомендует проворачивать подобные сделки с посторонними людьми из Интернета.
Тем не менее, подобных объявлений много и все они свежие.
А вот что популярностью у продавцов не пользуется, так это гречка и сахар. Таких объявлений мало, но зато интересные. Например, Сергей и Даниил продают очень много сахара из «Макдональдса», а Егор обещает доставить от 10 кг сахарного песка прямо на дом. Бизнес, видимо, идет живо, но так себе — на объявлении три отзыва, два из которых негативные. А вот Милена сахар не предлагает, а, напротив, хотела бы получить. В качестве «уплаты» предлагает чайный гриб.
Ну а закончить обзор хочется аккаунтом Эдуарда. Это — наглядная иллюстрация того, как нынешние реалии меняют людей. Сначала ты продаешь участок в Ленобласти, а потом внезапно решаешь сделать капитал на бытовой химии — порошках, средствах для уборки и так далее.
Вместо выводов порекомендуем крайне внимательно относиться к сделкам на «Авито». Не стоит покупать презервативы пакетами и отправлять деньги кому попало. Старайтесь иметь дело только с опытным продавцами, у которых положительные оценки и много позитивных отзывов.
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