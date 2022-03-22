«Детский мир» «заморозит» цены на одежду и обувь на три месяца

Сеть магазинов «Детский мир» на три месяца зафиксировала цены на одежду и обувь на уровне января после совещания с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что ретейлер раньше уже ограничил наценки на некоторые категории товаров. В список вошли «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена». На товары их этих категорий предельные наценки снизили в среднем на 16%.
В компании также пообещали обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов. Ранее ФАС направил проверку в «Детский мир» после жалоб граждан на значительный рост цен. В компании повышение стоимости товаров объяснили ростом денежных обязательств, отменой промоакций и возникновением высокого спроса.
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