ФАС и мобильные операторы запустят общую систему защиты от спам-звонков

Во втором квартале 2022 года на сайтах операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 появится специальная форма для подачи жалоб, через которую пользователи смогут сообщить о спам-звонках или SMS-рекламе, полученные без согласия абонента. По задумке, номер, с которого рассылался спам, будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе, в течение 72 часов с момента подачи жалобы.

В «билайне» предполагают, что этот сервис заработает уже к 1 июня, если на это не повлияют внешние обстоятельства. Известно, что абоненты уже сейчас могут пожаловаться в колл-центр на спам-звонки. Заявление рассмотрят в течение 72 часов. А по результатам сотрудничества с ФАС появится еще один способ подачи заявления через специальную форму на сайте оператора, отметили в пресс-службе Tele2.

У МТС и «Мегафон» собственные сервисы защиты от спама работают с 2021 года. Они автоматически перенаправляют нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик. У других двух операторов они запустятся во втором квартале 2022-го.