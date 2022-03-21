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В аэропорту «Пулково» второй день не работает онлайн-табло

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На сайте петербургского аэропорта «Пулково» временно не работает онлайн-табло, сообщает пресс-служба компании. Эта функция не работает уже второй день.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

О проблеме в этом разделе портала стало известно еще 20 марта около полудня.

«На сайте аэропорта Пулково проводятся временные технические работы», — говорится в сообщении.

Пока неполадку так и не исправили. Уточнить информацию о статусе рейса можно в авиакомпаниях или в колл-центре аэропорта.

Напомним, Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России. Он будет действовать до 03:45 по московскому времени 26 марта.

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