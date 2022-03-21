В аэропорту «Пулково» второй день не работает онлайн-табло

О проблеме в этом разделе портала стало известно еще 20 марта около полудня.

«На сайте аэропорта Пулково проводятся временные технические работы», — говорится в сообщении.

Пока неполадку так и не исправили. Уточнить информацию о статусе рейса можно в авиакомпаниях или в колл-центре аэропорта.

Напомним, Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России. Он будет действовать до 03:45 по московскому времени 26 марта.