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Премьер Польши призвал ЕС устроить полную торговую блокаду России

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Власти Польши считают, что нужно устроить полную торговую блокаду России — в дополнение к уже введенным санкциям. Такую меру предложил ЕС польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

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«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — заявил он.

По его мнению, Россия должна быть полностью отрезана от торговли — только это, считает премьер-министр, заставит Москву задуматься. Моравецкий надеется на «новое отрезвление европейских лидеров» и поддержку дополнительного пакета санкций.

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