Премьер Польши призвал ЕС устроить полную торговую блокаду России

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — заявил он.

По его мнению, Россия должна быть полностью отрезана от торговли — только это, считает премьер-министр, заставит Москву задуматься. Моравецкий надеется на «новое отрезвление европейских лидеров» и поддержку дополнительного пакета санкций.