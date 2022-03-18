Россия опустилась на 80-е место в рейтинге самых счастливых стран

Финляндия уже пятый год подряд занимает первенство по результатам Всемирного доклада о счастье, выпускаемого ООН. Как и в предыдущие годы, страна с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства.

В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Россия за год потеряла 20 пунктов и опустилась с 60-го на 80-е место рейтинга. Исследование охватило 146 государств.

Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report) — ежегодный доклад, публикуемый подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Впервые он был опубликован 1 апреля 2012 года и принят как основополагающий. В документе были изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, которые были освещены в тематических исследованиях.