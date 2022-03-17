Минфин предложил повысить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок до 1 тысячи евро

«Это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран коллективного Запада», — подчеркнули в Минфине.

Документ уже направили в Минэкономразвития, затем его рассмотрят на уровне Совета Евразийской экономической комиссии.

«Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются», — уточнили в Минфине.

С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизили с 500 до 200 евро, а предельный вес не должен превышать 31 килограмм. Если нормы были превышены, то предусматривалась пошлина в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.