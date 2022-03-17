ФНС России разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки из-за нехватки кассовых лент

Несмотря на это, за покупателем остается право требовать бумажный чек. В ближайшее время магазины должны будут перейти на электронные чеки. Ранее за невыдачу бумажного чека магазину могли выписать административный штраф до 10 тысяч рублей.

Проблемы с поставкой кассовых лент и сбои логистических цепочек начались после ввода санкций против России. При этом дефицита кассовых лент в России нет, сообщил замминистр промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой», — сообщил Евтухов.