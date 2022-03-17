Доплаты в размере МРОТ и оплачиваемые общественные работы: какие меры поддержки россиян примет Минтруд?

Минтруд планирует выделить компаниям субсидии, которые можно будет направить на дополнительные временные работы тех сотрудников, которые работают неполный день. Такую занятость россиянам будут дополнительно оплачивать в размере МРОТ.

«В данном случае со стороны государства будет предоставлена субсидия такой организации на компенсацию затрат в рамках фонда оплата труда, исходя из одного минимального размера оплаты труда в месяц на этих сотрудников. Это позволит компаниям своих сотрудников перенаправить на другие задачи в свои организации либо позволит работникам трудиться в других организациях. То есть государство со своей стороны поможет таким предприятиям организовать и предоставить сотрудникам более полную оплату рабочего времени», — объяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Вторым направлением поддержки станет субсидирование переобучения работников компаний. На эти цели на каждого человека будет выделено по 60 тысяч рублей.

«Если есть необходимость изменения технологического процесса, либо предприятие переходит на иные производственные и технологические процессы, связанные с изменением сырья, которое используется для производства, чаще всего работников необходимо подготовить для такого изменения. Здесь мы предусматриваем субсидирование такому предприятию до 60 тысяч рублей на одного сотрудника с точки зрения его переподготовки или переквалификации», — отметил министр.

На сегодняшний день в базе портала «Работа в России», который является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости, находится «достаточно большое количество вакансий». По данным Котякова, их около 1,6 миллиона.

Безработные россияне, которые стоят на учете в центрах занятости, смогут участвовать в оплачиваемых общественных работах и получать за них дополнительный доход в размере минимального размера оплаты труда.

«Это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», — считает Котяков.

Кроме того, пакет мер поддержки потерявших работу россиян будет предусматривать программы повышения квалификации, программы переобучения, которые организуют центры занятости.

«Центры занятости уже переведены в режим проактивной работы, и в тех решениях, которые сейчас принимаются, центры занятости переходят в режиме проактивной работы с нашими гражданами. И даже те граждане, которые еще не потеряли свою работу и не получили статус безработного, но находятся под угрозой и риском, уже сейчас смогут воспользоваться всем комплексом услуг, который предоставляет центр занятости, в том числе и переобучением, если гражданин понимает, что в перспективе ему нужно будет сменить место работы и адаптировать свои навыки», — резюмировал глава Минтруда.

Принять пакет мер поддержки, направленный на сохранение занятости россиян, Минтруд намерен до конца текущей недели. «До конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу», — заявил Котяков.