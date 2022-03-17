Ученые сообщили о летящем к Земле астероиде размером с пирамиду в Гизе

«С такой дистанции яркость 2009 JF1 не превысит 26m, и его можно будет найти только самыми большими наземными телескопами. При этом объект не перестает быть потенциально опасным, но степень этой опасности не превышает 1:1 700 000», — говорится в публикации.

Ранее вероятность столкновения с Землей оценивалась как 1:4 000.

Но в NASA дают другой прогноз по астероиду JF1. Ученые Американского космического агентства считают, что это космическое тело размером в 128 метров столкнется с Землей 6 мая. Объем астероида сравнили с египетской пирамидой Гизы. Эксперты называют данный объект самым опасным со времен существования динозавров.

Сотрудники NASA считают, что сейчас вероятность столкновения не так высока, но астероиды таких размеров могут часто менять свою траекторию движения. И если так выйдет, что JF1 упадет на Землю, то он будет в состоянии уничтожить город с многомиллионным населением или вызвать разрушительное цунами при приземлении в океан.