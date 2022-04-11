Что делать, если вынуждают уволиться? Как быть с сокращением? Какую компенсацию можно получить?

Компания объявила о сокращении штата или ликвидации. Как в этом случае происходит увольнение?

Игорь Добрыш: Работодатель должен письменно предупредить об увольнении сотрудника (под подпись) не менее, чем за два месяца. Если оформлен срочный трудовой договор — за 3 дня, сезонный — за 7 календарных дней. Нанимателю также необходимо сообщить в службу занятости и профсоюз о ликвидации предприятия. В день увольнения сотрудника знакомят с приказом об увольнении. По письменному требованию работодатель выдает заверенные копии документов (часть 4 статья 84.1 ТК РФ): это могут быть копии приказов о приеме и переводах в другую организацию, выписки из трудовой книжки, справки о доходе — все то, что может понадобится при следующем трудоустройстве.

Кто может остаться в компании?

Игорь Добрыш: Во время сокращения нельзя увольнять беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида (до 18 лет) или ребенка (до 14 лет), работников, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка (до 14 лет) без матери, работников, являющихся единственным кормильцем несовершеннолетнего инвалида, сотрудника, который является единственным кормильцем ребенка (до 3 лет) в семье, воспитывающий трех и более малолетних детей, если другой родитель (законный представитель) не состоит в трудовых отношениях.