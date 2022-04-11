Что делать, если вынуждают уволиться? Как быть с сокращением? Какую компенсацию можно получить?

Многие зарубежные компании временно приостанавливают работу в России, а отечественные — страдают от санкций, несут убытки. Некоторые организации решают оптимизировать часть затрат — и увольняют сотрудников. «Собака.ru» поговорила с преподавателем кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ, руководителем дирекции по правовым вопросам и закупочной деятельности АНО «Развитие человеческого капитала» при Правительстве Москвы Игорем Добрышем и адвокатом Николаем Кониным, о том, что делать если заставляют написать заявление по собственному желанию и на какую компенсацию стоит рассчитывать при увольнении.
Компания объявила о сокращении штата или ликвидации. Как в этом случае происходит увольнение?
Игорь Добрыш: Работодатель должен письменно предупредить об увольнении сотрудника (под подпись) не менее, чем за два месяца. Если оформлен срочный трудовой договор — за 3 дня, сезонный — за 7 календарных дней. Нанимателю также необходимо сообщить в службу занятости и профсоюз о ликвидации предприятия. В день увольнения сотрудника знакомят с приказом об увольнении. По письменному требованию работодатель выдает заверенные копии документов (часть 4 статья 84.1 ТК РФ): это могут быть копии приказов о приеме и переводах в другую организацию, выписки из трудовой книжки, справки о доходе — все то, что может понадобится при следующем трудоустройстве.
Кто может остаться в компании?
Игорь Добрыш: Во время сокращения нельзя увольнять беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида (до 18 лет) или ребенка (до 14 лет), работников, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка (до 14 лет) без матери, работников, являющихся единственным кормильцем несовершеннолетнего инвалида, сотрудника, который является единственным кормильцем ребенка (до 3 лет) в семье, воспитывающий трех и более малолетних детей, если другой родитель (законный представитель) не состоит в трудовых отношениях.
Игорь Добрыш: По общему правилу остаются сотрудники, имеющие более высокую квалификацию и производительность труда. Если они равные с другими работниками, тогда предпочтение отдают, например, инвалидам, сотрудникам, повышающим квалификацию или получившим профессиональное заболевание или увечье и другим категориям граждан (статья 179 ТК РФ).
Компания вправе сократить именно должность, а не конкретных людей, поэтому если в организации несколько сотрудников работают на одинаковых позициях, а они сокращаются не все, наниматель обязан определить человека, который будет уволен, на другую позицию. Если в организации нет мест или работник отказывается от перевода, через 2 месяца работодатель может уволить его, издав приказа об увольнении и внеся запись в трудовую книжку. Если сотрудник не хочет отрабатывать срок предупреждения об увольнении, по соглашению с работодателем он вправе уволиться досрочно, получив денежную компенсацию пропорционально неотработанному времени.
Какие компенсации полагаются при сокращении или ликвидации?
Игорь Добрыш: В день увольнения работодатель должен выплатить работнику зарплату за отработанное время, отпускные и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка. Если человек не будет трудоустроен после увольнения, работодатель обязан сохранить за ним средний месячный заработок за второй месяц после увольнения, а также по решению органов занятости — за третий месяц после увольнения. Чтобы получить последнюю компенсацию, необходимо встать на учет в службе занятости не позднее двух недель прекращения работы в компании. Коллективным договором могут быть предусмотрены дополнительные гарантии работникам.
Что делать, если заставляют написать заявление по собственному желанию?
Игорь Добрыш: Нельзя писать заявления. Особенно — «одним днем», потому что тогда работодатель уволит в этот же день. В противном случае — восстановить свои права можно только в суде. Срок обращения составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки, либо со дня предоставления сведений о трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы. Поэтому лучше максимально оперативно обратиться к квалифицированному юристу.
Могу ли я написать заявление по собственному желанию с оговоркой, что на меня оказывают давление?
Николай Конин: Нет, потому что доказать давление сложно, к тому же, чревато конфликтами. Необходимо либо объяснить руководителю, что его действия незаконны и предложить официальное сокращение в порядке установленным законом, либо договориться о письменном соглашении двух сторон, согласно которому сотруднику положены выплаты в размере трех окладов и компенсации. Увольняться, чтобы восстанавливаться через суд, я не рекомендую, потому что практика неоднозначная.
Могу ли отозвать заявление об увольнении по собственному желанию?
Игорь Добрыш: Конечно, человек вправе отозвать свое заявление об увольнение в письменной форме в любой момент по окончанию срока предупреждения об увольнении (двух недель), если на его место в письменной форме не приглашен другой сотрудник, которому нельзя отказать в приеме на работу: например, в порядке перевода. Обязательно необходимо сохранить доказательства получения заявления на отзыв работодателем: это может быть отметка о получении на копии документа.
Николай Конин: Да. Если допускаете, что дело дойдет до суда, в письменном отзыве заявления лучше указать, почему хотите это сделать: например, планировала переехать, но не удалось, поэтому нет оснований для увольнения. Но здесь есть нюанс — на место сотрудника, может быть найдена другая кандидатура и заявление на отзыв заявления по собственному желанию может быть отклонено работодателем.
Меня уволили незаконно. Что требовать в суде?
Игорь Добрыш: Человек вправе требовать восстановление в прежней должности, выплату среднего заработка за время вынужденного прогула (до момента восстановления), а также денежную компенсацию морального вреда. Споры об увольнении обычно рассматриваются не менее чем за 6 месяцев.
Николай Конин: Лучше всего не доводить дело до суда или нанять адвоката. Я много раз сталкивался с ситуациями, когда люди подписывали заявления по собственному желанию и обращались в суд, который признавал, что сотрудник неправ.
Какое наказание понесет работодатель?
Николай Конин: Как правило, гражданско-правовые споры не предусматривают наказания: или сотрудника восстановят с выплатой зарплаты за время, когда он не работал и компенсацией морального вреда, или работодатель выиграет дело в суде.
Игорь Добрыш: Работодатель может быть привлечен к административной ответственности (например, статья 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и в отдельных случаях — к уголовной (например, незаконное увольнение беременной женщины — статья 145 УК РФ).
Работаю неофициально. Меня просят написать заявление об увольнении. Как быть?
Николай Конин: Крайне сложно доказать, что человек действительно работал. Он может собрать письменные доказательства, факты регулярного получения денежных средств, распоряжения. Но в этой ситуации обычно остальные сотрудники как свидетели отказываются участвовать в суде, потому что никто не хочет испортить трудовые отношения.
Игорь Добрыш: Рекомендую собрать письменные доказательства, подтверждающие работу в компании (например, справки, приказы, пропуск на работу и так далее), после чего попросить официально оформить на работу. В случае конфликта необходимо обратиться в государственную инспекцию труда и в суд.
Материал не является квалифицированной юридической помощью, поскольку каждый случай индивидуален.
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