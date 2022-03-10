В России могут на полгода отказаться от «Платона». Система собирает платежи с дальнобойщиков

Инициатором временной отмены платы с дальнобойщиков выступила ассоциация «Грузавтотранс». Как пишут «Ведомости», в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина от 5 марта ассоциация, помимо отмены платы, просила снизить цены на дизельное топливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков, а также уменьшить размер штрафов, взимаемых за превышение весогабаритных параметров фур.

Согласно проекту плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, постановление правительства о нулевом тарифе планируется подготовить к 31 марта. Отвечают за его подготовку Минфин и Минтранс.

Систему «Платон», взимающую плату с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам, запустили в середине ноября 2015 года. Тариф регулируется государством и ежегодно индексируется с привязкой к уровню инфляции. С 1 февраля 2022 года плата составляет 2,54 рубля за 1 километр.

По последним данным в системе зарегистрировано 700 000 грузоперевозчиков и 1,6 миллиона большегрузов, 66% из которых принадлежат российским перевозчикам. С начала работы «Платон» собрал для федерального дорожного фонда 175,4 миллиарда рублей, включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков.