Пассажир рейса Петербург — Бишкек сообщил о «минировании» самолета. Аэропорт в Киргизии отцепили

Пассажир рейса Петербург — Бишкек сообщил, что везет с собой бомбу. Аэропорт в Киргизии отцепили, пока ждут прилета самолета, сообщает 24.kg.
Ожидается, что рейс прибудет в аэропорт «Манас» в 19:35. По предварительным данным, один из пассажиров заявил экипажу, что он выступает против военных действий на территории Украины. Также он сообщил, что в у него в ручной клади находится «боевой снаряд».
В международный аэропорт «Манас» отцеплен. Все службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас туда стягиваются дополнительные милицейские силы, сотрудники ГКНБ, а также саперы с кинологами.
В киргизской авиакомпании «Авиа Траффик», которая осуществляет перелет, пока не дали комментариев.
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