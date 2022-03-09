Пассажир рейса Петербург — Бишкек сообщил о «минировании» самолета. Аэропорт в Киргизии отцепили

Ожидается, что рейс прибудет в аэропорт «Манас» в 19:35. По предварительным данным, один из пассажиров заявил экипажу, что он выступает против военных действий на территории Украины. Также он сообщил, что в у него в ручной клади находится «боевой снаряд».

В международный аэропорт «Манас» отцеплен. Все службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас туда стягиваются дополнительные милицейские силы, сотрудники ГКНБ, а также саперы с кинологами.

В киргизской авиакомпании «Авиа Траффик», которая осуществляет перелет, пока не дали комментариев.

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